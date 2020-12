Extra :: 2020. december 6. 21:12 ::

A szélsőbaloldalnak már semmi sem jó - Heti progresszió (LVII. rész)

Ismételten jelentkezik immáron szokásossá vált heti rovatunk, benne pedig helyet kapnak a közelmúlt legprogresszívebb hírei. Ezúttal is „színes” válogatásnak nézünk elébe, ne is szaporítsuk tovább a szót!

3. Hiánypótló képzéssel jelentkezett a Budapesti Corvinus Egyetem , amikor önálló képzést indított leendő „roma influencereknek”. Vélhetően a programból frissen kikerült érintettek hazánk felvirágoztatásán fognak munkálkodni és még véletlenül sem érzékenyítő, magyarellenes tartalmakat fognak gyártani a „végzettségük” segítségével. A képzésre egyébként kizárólag 18 és 30 év közötti "romákat" keresnek, azok közül is csak a nőket. Kíváncsi vagyok, hogy ez vajon miért nem megegyező a „faji diszkrimináció” tételével, hiszen itt ugyanúgy rassz alapján különböztetnek meg egy csoportot, méghozzá pozitívan. Bizonyára pikáns történetek kerekednének belőle, ha megvizsgálnánk, ugyan milyen kritériumok alapján fogja eldönteni a vezetőség, ki számít cigánynak és ki nem? Ugyanitt feltétlenül játsszunk el azzal a gondolattal is, mi lenne, ha mondjuk fehér influencereknek indulna hasonló képzés, ahol például arról is beszélhetnének, hogyan élik meg a mindennapokban a gátlástalan cigánybűnözés egyre nyomasztóbb súlyát?



2. Rendhagyó módon a második pont nem egy hírt, hanem egy hírhez kapcsolódó kiegészítést rejt. Talán nem lep meg sokakat, hogy a Szájer-ügyről van szó. A témában természetesen én magam is leírtam a véleményemet , ehhez kapcsolódóan szeretnék még egy gondolatot megosztani kedves olvasóinkkal. A baloldal megnyilvánulásainál nem tértem ki arra, miért is álszent dolog a saját részükről elítélni a botrányba keveredett politikust. Szájer József tette nem éppen a „menthető” kategóriába tartozik, ám rejtély, hogy a balliberálisoknak mégis mi a problémája a történtekkel. Egyrészt pont ők azok, akik álszent módon a „melegek jogaiért” harcolnak, most mégis szégyenpadra emelik azt az illetőt, aki igazából csak azt tette, ami szerintük teljesen normális és elfogadható. Álszent politikusaiknál pedig csak a követőik voltak szánalmasabbak, akik eddigi nézeteiket sutba dobva, egymással versenyezve „buzizták” le a fideszes politikust. Úgy érzem, hogy Szájer Józsefet jogos kritika kizárólag a megújhodásra váró jobboldal felől érheti, a balliberális oldaltól ez több mint hiteltelen. Egyszersmind az eset kiválóan rávilágít, mennyire is gondolnak komolyan bármit, bármilyen „elvet”, amit hirdetnek.

1. Aki esetleg jártasabb az MMA világában, annak ismerősen csenghet Gina Carano neve. A hölgy a női MMA egyik első szupersztárjának számított a 2000-es években, majd hollywoodi karrier építésébe is belekezdett. Legnépszerűbb szerepe talán a The Mandalorian nevű sorozathoz köti, amely méltán híres a Star Wars univerzuma iránt érdeklődők körében. Az internet világa azonban törvényszerűen teret enged akármilyen véleménynek, ha pedig elég hülye beáll egy-egy ügy mögé, akár még kampány is lehet belőle.



Ebbe a kategóriába sorolható az a kezdeményezés is, amely az említett színésznő kirúgását szorgalmazza a The Mandalorian című sorozatból. Az elsősorban Twitteren zajló, #FireGinaCarano hashtaggel ellátott kampány apropóját a színésznő konzervatív (?), vírusszkeptikus, „transzneműség-ellenes” Twitter-bejegyzései adták, habár az amerikai választások tisztaságát is előfordult, hogy kétségbe vonta.

Egyébként a felfújt üggyel kapcsolatban senki ne gondoljon eget rengető dolgokra. Noha a transzneműségre, egészen pontosan a követhetetlen névmáshasználatra vonatkozó megnyilvánulásai valóban kreatívak, semmilyen téren nem egy „ordas fasisztával” van dolgunk. Sőt! Ő maga is megosztotta azt a liberálisok által közkedvelt képet, ahol egyetlen ember nem hajlandó karlendítéssel üdvözölni a Führert, Adolf Hitlert.

Általában nem arról ismerünk meg egy „elvetemült jobboldalit”, hogy ezt a képet népszerűsíti, ám valakiknek még ez sem volt elég. A szélsőbaloldali követőinek nem igazán tetszett, hogy „nácikról” rak ki képeket, de nem ír alá valami „progresszív” szöveget, úgy, mint például a Black Lives Matter, vagy A.C.A.B. (All Cops Are Bastards, vagyis „Minden Zsaru Rohadék”. Egyébként érdekesség, hogy utóbbi jó ideig használatos volt szélsőjobboldali körökben is).



Persze a kar(nem)lengetős kép csak a jéghegy csúcsa, a korábban említett témák mentén is eleget kritizálták a színésznőt, habár – végigböngészve a Twitter-oldalát – ezek sem tartoznak igazán a „felháborító” kategóriába. Carano tehát „óvatos duhaj”, nem hiába álltak mellé sokan a mindenre elszánt szélsőbaloldallal szemben is (nyilvánvaló, hogy egy nyíltan szélsőjobboldali egyén mellé nem álltak volna oda ennyien). Akiket esetleg több bejegyzés is érdekelne, azok innen is szemezgethetnek.

Beszédes, hogy az egyre szürreálisabb cselekedeteket produkáló szélsőbaloldalnak lassan semmi sem jó, még akkor sem, ha éppenséggel olyan képek kerülnek megosztásra, amelyekkel ők is gond nélkül azonosulhatnak. Az ember persze ilyenkor azon is óhatatlanul elgondolkozik, ha ezek az internethuszár BLM-idióták Gina Caranonak is képesek hadat üzenni, vajon ránk miket mondanának.

Nem mellesleg a The Mandalorian-sorozat tényleg jó, ajánlom mindenkinek, aki a tavalyi gyalázatos Star Wars-trilógiazáró után valami normális Csillagok Háborúja-élményre vágyik.

Ez volt mára a Heti progresszió, jövő héten ismét találkozunk, addig is várom kedves olvasóink leveleit a hetiprogresszio@protonmail.com címre.

