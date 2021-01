Ismét eltelt egy hét, így folytatódik szokásos rovatunk, a Heti progresszió. Ezúton is köszönöm minden kedves olvasónknak a beküldött híreket, ezen a héten kizárólag olyanok szerepelnek a válogatásban, amelyeket önök küldtek be. Lássuk hát!

„Berlin sokszínűségének tükröződnie kell a közigazgatásban”, így 35%-os kvótarendszert terveznek bevezetni az állami vállalatoknál, alapítványoknál, bíróságoknál, ügyészségeknél. Ez persze azt is jelenti, hogy a 35% reményében két állásra jelentkező, ugyanazon képzettségű személy közül a migránst kell előnyben részesíteni, amennyiben az adott szektor még nem teljesítette a 35%-os arányszámot. Ezen „pozitív intézkedések” lényegében az őslakosságot nemhogy lehetőségektől fosztják meg, de még hátrányosan meg is különböztetik őket a jövevények javára.

2. A francia kártya is haladóvá vált , köszönhetően a 23 éves, igazságügyi pszichológia szakon végzett holland lánynak, Indy Mellinknek. A pótolhatatlan innováció végre elsöpri a szomorú tényt, hogy a kártyajátékok legtöbb formájában a király sajnos többet ér a dámánál, illetőleg a kártyákon szereplő alakok kivétel nélkül fehérek. A király helyére egy aranytömb, a dáma helyére ezüst pénzérmék, a bubi helyére pedig egy bronzpajzs került, az új pakli fogadtatása pedig vegyes érzelmeket váltott ki az emberekből. Mellink szerint az ehhez hasonló „apró egyenlőtlenségek is kihatnak az emberek mindennapi életére”, mert az ilyen üzenetek azt közvetítik, hogy „kevésbé vagy fontos”. Arról nem nyilatkozott, hogy hány álmatlan éjszakán át forgolódott, mire megszületett a forradalmi ötlet, de egészen biztosak vagyunk benne, hogy a világ ismét egy szebb hely lett. Ezúton is köszönjük, garantáltan tartalmasabb lett az életünk!