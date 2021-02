Ha vasárnap, akkor menetelés a progresszió rögös ösvényén. Nézzük, miben fejlődtünk az elmúlt héten és hol sikerült felszámolnunk az egyenlőtlenség átkát.

3. Négert vett az MTK. Persze nem úgy, amire mindannyian elsőre gondolnánk, azok az idők már lejártak. A „gyümölcsöző üzletet” a zsolnai anyaklub afrikai fiókcsapataként (ilyen is létezik? ezért jó publicistának lenni, az ember mindig tanul valami újat) működő, harmadosztályú MSK Zilina Africával kötötték. Az üzlet tárgya pedig a 18 éves ghánai focista, Godwords Amedome, aki bizonyára lenyűgöző ékköve lesz a kék-fehér csapatnak. A legjobb dolgokat néha a bolhapiacon találni, tartja a mondás, amit ezek szerint az MTK eléggé komolyan vett. Bónuszként pedig eggyel több néger fog grasszálni Budapest utcáin is.

2. Olykor-olykor még egy rabbi is elbocsájtásra kerülhet, ha a ritka körülmények ezt lehetővé teszik. Persze nyilvánvalóan nem a gójok szóltak bele a „kiválasztottak” mindennapjaiba, hanem a saját közössége szabadult meg Michoel Green rabbitól, mert oltásellenes volt . Green már 20 éve volt a massachusettsi közösség vezetője, ám a közösségi oldalán rendszeresen kirohanást intézett a maszkhasználat, a járványügyi korlátozások és a védőoltás ellen is. Többek között ilyen véleményt is megfogalmazott: „Ez NEM immunizálás. Ez a kórokozóknak való megalapozás és tömegsterilizálás.”