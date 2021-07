Vasárnaphoz híven tovább robog progresszív gyorsvonatunk, hogy elhozza nekünk a haladó aktualitásokat. Ezúttal is köszönöm az olvasói leveleket, melyek a rovat (és progresszív világunk) hasznára voltak. Lássuk hát!



Kiköpött Tündérkeresztanyu! Nem is értem, miért nem fedezték fel hamarabb a tagadhatatlan hasonlóságot! (forrás: Wikipedia)

3. Hamupipőke Tündérkeresztanyja homoszexuális fekete férfivá változott, egy Amazon által pénzelt musical erejéig legalábbis biztosan. A szerepet egy Billy Porter nevű, Emmy-díjas néger színész kapta, akire szabályosan "ráigazították a szerepet", majd biztos, ami biztos, ő maga is szabadon alakíthatott rajta. Porter "újra kívánta gondolni a szerepet", amely láthatóan sikerült, hiszen semmi köze az eredeti változathoz. 2021 nyarára azonban eljutottunk oda is, hogy az LMBTQ-propaganda kifejtését már nemhogy tagadni nem kell, de színtisztán be is lehet vallani azt. Ezt tette Porter is, aki szerint a gyerekek készen állnak arra, hogy változtassák a nemüket, s ezt egyedül a felnőttek akadályozzák. A fekete színész bizonyára "iszonyatos nagy tehetség", s még csak "véletlenül sincs köze" semmilyen lobbinak ahhoz, hogy a szó szoros értelmében a feneke alá tolnak egy szerepet. Aki pedig kíváncsi a végeredményre, az szeptemberben megtekintheti az Amazon Prime csatornán.