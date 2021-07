Extra :: 2021. július 26. 09:49 ::

Máig kislányok tömegeit vetik rabszolgasorba és erőszakolják meg Nyugat-Afrikában

Nyugat-Afrikában lányok ezrei kerülnek rabszolgasorba a trokosi több évszázados gyakorlata miatt. A hagyomány értelmében azért ajánlják fel őket a papoknak, és azért teszik őket „az istenek feleségeivé”, hogy jóvátegyék a családtagjaik által elkövetett bűnöket, és megkíméljék őket a megtorlástól - írja a Femina.

A gyermekek szörnyű körülmények közt élnek, megerőszakolják, bántalmazzák őket, és bár a hatóságok, illetve a különböző jótékonysági szervezetek küzdenek a tradíció ellen, sajnos még mindig jelen van a kontinensen.

A trokosi kegyetlen hagyománya

A trokosi szó szerint azt jelenti, hogy „az istenek rabszolgafeleségei”, ez a hagyomány pedig már több mint 300 éve él legfőképpen Ghána, Nigéria, Benin és Togo egyes részein. Ennek keretein belül a családok a szűz lányokat akár már 4-6 éves korukban felajánlják a szentélyeknek, illetve a papoknak, hogy helyrehozza rokonainak bűneit, és megkímélje őket, valamint a közösséget attól, hogy az istenek haragja lesújtson rájuk. Azok, akik úgy érzik, valaki igazságtalanságot követett el ellenük, a kegyhelyekre látogatnak, és arra kérik az isteneket, büntessék meg az illetőt. Úgy vélik, ez megnyilvánulhat többek között halál vagy gyógyíthatatlan betegség képében is, így nemcsak az istenek haragjától, hanem az emberek átkaitól is megpróbálják megóvni magukat azzal, hogy rabszolgának adják gyermeküket.

A lányokra szörnyű sors vár a szentélyekben. A papok rendszeresen bántalmazzák, megerőszakolják, kihasználják és dolgoztatják őket. A szexuális erőszak következtében született gyermek felnevelése a rabszolgák családjának feladata lesz, ám később rá is ugyanolyan sors vár, mint az anyára. A trokosik embertelen bánásmódban részesülnek, és borzalmas körülmények közt élnek: gyakran éheznek, kénytelenek koldulni, nem kaphatnak orvosi ellátást, szakadt rongyokat viselnek, és az oktatásban sem vehetnek részt. Hosszú órákon át munkálkodnak a földeken, nehéz fizikai munkát végeztetnek velük, sokan igen rossz egészségi állapotban vannak, de ezzel senki sem foglalkozik. Ha bármilyen ellenállást mutatnak, veréssel fegyelmezik őket.

A lányok szolgálata hivatalosan három-öt évig tart, ám igen kevesen vannak, akik ennyi idő után valóban szabadulhatnak. A legtöbbjük családja ugyanis nem engedheti meg magának, hogy megfizesse a megváltás magas árát, de sokan attól is félnek, hogy ha visszavásárolják a gyermeket, az istenek haragra gerjednek. Így rengetegen egész életükben rabszolgák maradnak, sőt ha a lány úgy hal meg, hogy nem váltották ki, akkor családjának egy másik szűzzel kell pótolnia. Így ível át generációkon át a trokosi hagyománya.

Az International Needs nevű szervezet erőfeszítései hatására sok helyen leállították a trokosit, és 2900 rabszolgát szabadítottak fel, a rabszolgaellenes társaság pedig több mint 500 lány szabadságát vásárolta meg. 1998-ban Ghána elfogadta a gyakorlatot betiltó törvényt, ám a hagyományokkal nem könnyű felvenni a harcot. Az emberek hisznek benne, rettegnek az istenek haragjától, és úgy vélik, a trokosi a kultúrájuk része, így még annak ellenére sem sikerült teljesen felszámolni, hogy hivatalosan illegálisnak számít. Több ezer lány továbbra is rabszolgaságban él, a becslések szerint számuk a négy országban együttvéve eléri a 35 000-et is.

Kegyetlen dolgok, amiket a nőkkel művelnek a világban

Ha brutális tradíciókról esik szó, a legtöbbeknek a nemiszerv-csonkítás jut az eszébe, mivel kétségkívül ez az egyik legtöbb nőt érintő rítus. A WHO adatai szerint a világon több mint 200 millióan vannak azok, akik átestek a beavatkozáson. Ám ezen a szörnyű hagyományon kívül is számos olyan létezik, amely rengeteg nő életét keseríti meg.