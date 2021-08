A napokban kezdett el az interneten terjedni az a videó, amelyen egy magát transznemű nőnek gondoló ratyi egy Star Wars témájú boltban vitatkozik a tulajdonossal.

Az esethez Rod Dreher ismertette a kontextust a The American Conservative-ben : a férfi kihelyezett egy táblát a boltjában, melyen az állt "a transznemű nők nem nők" (kissé helytelenül persze, hiszen ő maga is nőnek nevezte őket). Ezt a táblát leszedte, mikor látta, hogy betért a boltjába egy ilyen kreatúra, aki társával együtt filmre vette az egészet, mint a videóban is elhangzik, azzal a céllal, hogy "megmutassa a világnak, milyen szörnyű ember" a bolt tulajdonosa.