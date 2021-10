Extra, Videók :: 2021. október 3. 17:05 ::

Szivárvány a mélygarázsban - Heti progresszió (C. rész)

A mai nappal a századik részéhez ért el a Heti progresszió című rovatunk. Őszintén szólva, amikor idestova lassan két évvel ezelőtt megírtam az első részt, nem gondoltam volna, hogy egyszer még a századikat is meg fogom írni. Sőt, az ötvenediket sem. Noha az első perctől kezdve a "levegőben lógott", de el nem döntött volt, hogy a hirtelen ötlet sorozattá nője ki magát, minden várakozásomat felülmúlta a rengeteg pozitív visszajelzés a rovatot illetően, így egy idő után "megszokássá vált" számomra és még sokak számára, hogy ha vasárnap, akkor Heti progresszió.

Persze tegyük hozzá, hogy egy, a szó valódi értelmében normális világban ennek a rovatnak léteznie sem lenne szabad, hiszen nem lehetne megtölteni tartalommal, legalábbis ennyivel biztosan nem. Így a Heti progresszió népszerűsége okozta öröm mellé természetesen egy nagy adag, világot szemlélő keserűség is társul, de valahol tényleg igaz az, hogy ha állandóan borús hangulatban beszélünk a problémákról, azzal magunkat is mérgezzük, ami szintén nem lehet érdekünk. Ennek eredménye lett az a néhol vicces, már-már fanyar humorral megtelített hangnem, amelyben a rovat legtöbb eleme íródott, íródik, természetesen komolysággal is vegyítve, ha szükséges. Talán, ha kellő iróniával és humorral kezeljük az egyre csak lelombozóbb világot körülöttünk, azzal kicsit meg is óvjuk magunkat tőle. Részben ez is a Heti progresszió küldetése.

Végül pedig ezúton is szeretném megköszönni minden kedves olvasónknak, akik a beküldött hírekkel hozzájárultak a rovat épüléséhez, erre pedig továbbra is biztatok mindenkit a szokásos e-mail címen, a hetiprogresszio@protonmail.com -on keresztül. Civilizációnkban akkora a felfordulás, hogy minden törekvésem ellenére sem tudtam mindig mindent belerakni úgy a rovatba, hogy az valamennyire aktuális maradjon. Ezúton szeretnék elnézést kérni minden olyan olvasónktól, akinek beküldött anyagát esetlegesen ki kellett hagynom a múltban.

Most pedig érkezzen a századik rész, a mára már szokásossá vált háromhoz képest két extra hírrel.

5. Nem új keletű téma az a nevetséges felvetés, hogy a híres zeneszerző, Ludwig van Beethoven fekete volt. Erre a vonatra ült fel az "osztrák előadóművész", Roberto Blanco is, aki Nem új keletű téma az a nevetséges felvetés, hogy a híres zeneszerző, Ludwig van Beethoven fekete volt. Erre a vonatra ült fel az "osztrák előadóművész", Roberto Blanco is, aki videóban fordult Bécs polgármesteréhez, Michael Ludwighoz a "fontos ügyben". Mivel Blanco szerint Beethoven fekete volt, ezért a szocialista politikustól azt követeli, hogy exhumáltassa a zeneszerző holttestét, amely a bécsi Központi Temetőben található. A vizsgálatokat egy innsbrucki mikrobiológus, Dr. Walther Parson végezné, aki Blanco szerint kimondhatná az "igazságot". Mivel az exhumáláshoz Bécs város engedélye kell, ezért az ügy még várat magára, ahogy a városháza válasza is.



Roberto Blanco eredetileg tunéziai származású, ám most már európai ügyekbe avatkozik bele. Ezen a 2012-es képen későbbi, ezek szerint nem túl finnyás feleségével látható (forrás: Wikipedia)

Az ember joggal gondolná, hogy az egész csak egy beteg vicc, de sajnos ki kell hogy ábrándítsak mindenkit.

4. Ha már "civil", vagy "érdekvédő" szervezet, akkor tegyünk egy kiruccanást Franciaországba, ahol meglepő módon Ha már "civil", vagy "érdekvédő" szervezet, akkor tegyünk egy kiruccanást Franciaországba, ahol meglepő módon feloszlattak egy négerekből álló rasszista szervezetet. A Fekete Afrikai Védelmi Ligát (LDNA) szerdán szüntették meg, miután veszélyeztették a köztársaságot és diszkriminációra, gyűlöletre épülő tanokat hirdettek, valamint utcai feszültséget, tömegverekedéseket generáltak. Amíg Toroczkai Lászlónak vagy portálunknak nem, addig az LDNA-nak érdekes módon lehet Facebook-oldala, méghozzá 300 ezer követővel, "eredetiséget" jelző kis pipával. Saját definíciója szerint az LDNA egy "az afrikaiak és az afrikaiak leszármazottainak jogait védő forradalmi mozgalom", elnökük pedig "politikai aktivistának, pánafrikai ellenállónak, forradalmi szabadságharcosnak” nevezi meg magát.



Generációkon átívelő fehérgyűlölet (forrás: Ligue de défense noire africaine)

A feloszlatást a francia belügyminiszter, Gérald Darmanin kezdeményezte, miután Párizstól északkeletre tömegverekedéseket provokáltak afrikaiak és ezúttal nem is a fehérek, hanem kurdok (!) között, amely napokig tartott. Az erőszakos cselekmények mellett van még egy érdekes "vádpont" is az LDNA ellen, miszerint "szexuális orientáció miatti gyűlöletre" uszít. Az ominózus szervezet valószínűleg a homoszexuálisokat "sérthette" meg, ezért minden bizonnyal "a védett állat lelegeli a védett növényt" szituáció egyre gyakoribb példájával találkozhatunk. Ironikus.

Hasonló vádakkal egyébként minden gond nélkül feloszlatnának fehér szervezeteket is, szóval a fegyver kétélű, ám valószínűsíthetően ezt már jóval a fekete szervezetek előtt megtették. Aki pedig úgy érzi, hogy a francia kormány ezzel a lépéssel egy pohár vízzel akar eloltani egy lángoló felhőkarcolót, az erősen közelít a valósághoz.

3. Kedves olvasónk hívta fel a figyelmemet az RTL Klub nevű szennycsatornán futó Házon kívül című műsor ajánlójára, ahol – olvasónk elmondása szerint – "egy aberrált lény lesz majd látható, akit sajnáltatni kell". Az adás megtekintését – érthető okokból – már nem vállalta, úgyhogy rövid keresgélés után rám maradt a feladat. Mint kiderült, Árpád, aki most Lívia, már májusban is vendégeskedett a Házon kívülben, ám most a "pedofiltörvény" miatt fenekestül felfordult az élete, így megint kapott az RTL Klubtól 10 perc hírnevet. Király "Lívia Dorina" 4 éves kora óta "tudja", hogy "belül nőnek érzi magát", most pedig "hányattatott sorsa miatt" elhagyja Magyarországot.

Az érzékenyítő videónak is nyugodtan mondható összeállítás lényegében Árpád Lívia távozásának pillanatait tárja elénk, miközben a "pedofiltörvény" óta eltelt hónapjait összegzik. Ilyen szempontból jól látható, hogy a műsor elkövetői bizony értik a dolgukat. Lívia érzékletesen és színpadiasan "utolsó holmijait" pakolja a lakásában, hiszen már készül Berlinbe, a "szabad világba", ahol azt az életet tudja élni, amit Magyarországon "nem tud". Ilyetén a recept persze még mindig a régi, akarva-akaratlanul is az SZDSZ-es demagógia jut az ember eszébe. A transznemű megannyi történetet tár elénk a mindennapokból, ahol a "gonosz, magyar társadalom" úton-útfélen kirekeszti és megalázza. A hivatalban, az orvosnál, az utcán, mindenhol csak gonosz emberekbe botlik, akik nyilván éjt nappallá téve várták már, hogy mikor jön arra, hogy aztán jól lealázhassák. Noha fizikai atrocitás elmondása szerint még sosem érte, elmesélte, hogy "hallott már olyanról", hogy valaki "csak szivárványos táskával állt a buszmegállóban és bántalmazták".

Ezenkívül fókuszban volt még az a bizonyos törvény is, amely a liberálisok szerint nem tesz különbséget a pedofilok, a homoszexuálisok és a transzneműek között. Igaz, a törvénnyel kapcsolatban, nekünk, jobboldali radikálisoknak is van félelme, csak pont ellentétes: kormányunkat ismerve annak be nem tartása, hanyag módon való kezelése (lásd: Pécs Pride).

Hogy Árpád, vagyis Lívia mennyire okolható a saját sorsáért, illetve mennyire számít a gátlástalan LMBTQ-lobbi áldozatának, lenini értelemben "hasznos idiótának", akit valódi segítség helyett mindenféle hormongyógyszerrel tömnek, mindenki döntse el maga. Saját döntésével viszont nem tudunk vitatkozni. Jobb lesz neki és nekünk is, ha Berlinbe költözik. Jó utat, Lívia!

2. Ha unod az asszonyt, egy rizsfőzőért mindig dobhatod! Ha unod az asszonyt, egy rizsfőzőért mindig dobhatod! Így tett egy indonéz férfi is, aki feleségül vette a saját masináját. Elmondása szerint három oka volt a frigynek: nem idegesíti beszélgetéssel, csodálatosan főz, ééés fehér! A csoda viszont nem tartott sokáig, négy nap házasság után a férfi rádöbbent, hogy újdonsült felesége csak rizst képes főzni, ezen a traumán pedig nem tudta túltenni magát és elváltak útjaik. Sajnáljuk!



Sok boldogságot... kívántunk volna, ha nem váltak volna máris el (Forrás: Twitter)

1. A sokszínűség jegyében ismét A sokszínűség jegyében ismét kirekesztenek Németországban, ezúttal az LMBTQ-lobbi egyik veterán városában, Hanauban. A település egyik mélygarázsában ugyanis "sokszínűségi parkolóhelyeket" hoznak létre, ahová elfogadás gyanánt kizárólag "LMBTQ-emberek" és bevándorlók parkolhatnak (micsoda kirekesztés, kocsit már nem is kapnak hozzá ajándékba?). Hogy a helyzet még abszurdabb legyen, kamerákkal ellenőrzik, hogy valóban ilyen hátterű emberek használják-e a kijelölt helyeket (erre aztán van erőforrás...). Thomas Morlock, a mélygarázst üzemeltető cég felügyelőbizottságának elnöke szerint "a cél az, hogy segítsenek azoknak, akik különleges védelemre szorulnak”. Utóbbi kategóriába már a fehér, európai, heteroszexuális és jobboldali személyek tartoznak, szóval nem értem, miért nem inkább egy mindannyiunk által szeretett és tisztelt, "jó öreg német jelképpel" ellátott parkolókat létesít inkább, ha már védeni akar valakiket.



Már a parkolás is kirekesztő (forrás: Reinhard Roskaritz/bild.de)

Ezúton is köszönöm mindenkinek, akik ez idáig és a 100. rész alkalmával is velem tartottak, jövő hét vasárnap természetesen folytatjuk a Heti progressziót.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info