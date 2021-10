A két nagy politikai pólus persze ebben az esetben sem hazudtolta meg magát és instant csinn-bumm cirkusszá varázsolták az Elk*rtuk értékelését. Normális filmelemzést, vagy észszerű gondolatokat persze se a Fidesztől, se a balliberálisoktól ne várjunk, amelyet ilyesmivel is foglalkozó publicistaként különösen nehezményezek. A Fidesz-tábor természetesen meg van győződve róla, hogy ez a világ legjobb filmje és legalább 8-10 Oscar-díj várományosa, a moslék pedig arról, hogy soha ilyen borzasztó alkotás nem volt még vásznon. Nyilván nem lepődtünk meg egyik szekértábor mantráján sem, de az IMDb-n folytatott virtuális "harcon" azért jót derültem.

Az IMDb-n sok más egyéb mellett filmeket is értékelhetünk, valamint ez az oldal a világ legnagyobb filmes adatbázisa is. Noha személy szerint én legalább annyira nem adok ezen értékelésekre mint a közvélemény-kutatásokra (hiába foglalkozom filmkritikákkal), az Elk*rtukat övező értékelés"háború" nyilván nem a szakmaiságról vagy a valós értékelésről szól. Ahogy láthatjuk, a magyar filmekhez képest messze átlag fölött döntenek a pontozásáról, méghozzá szélsőséges skálán (1-es vagy 10-es). Jelenleg az 1-es osztályzatot adók vannak messze fölényben, így az Elk*rtuk az IMDb történetének egyik legrosszabbra értékelt filmje. Hogy ez így ebben a formában megállja-e a helyét, csak akkor mondhatom el, ha már láttam, de az egészen biztos, hogy a két szekértábor 1-es és 10-es osztályzatai minden józan értékelést nélkülöznek. Ez pedig már csak azért is beszédes, mert tőlük, illetve az általuk méltatott politikusoktól a nagypolitikában is hasonlóan "színvonalas" döntési mechanizmusra számíthatunk, számítunk.

Mára már divattá vált, hogy kritika nélkül mindent "normálisnak" kell elfogadni, csak ebben az esetben azt nem értem, hogy az aszexuálisokat mégis ki "üldözi"? Ha nem, vagy ritkán éreznek szexuális vonzalmat mások iránt, az legyen az ő problémájuk (főleg, hogy éppen az ellen küzdenek, hogy betegségként legyen elkönyvelve az aszexualitás), de nem hinném, hogy ezért bárhol bárki megkülönböztetné őket. Akkor meg miért ne élhetnének amúgy is teljes életet?

1. Gondolta volna? Már a túrázás is túl "fehér". Ezt pedig nem egy tüntető BLM-néger mondja, hanem az itthon is ismert The North Face nevű ruhamárka , akik főként túrázáshoz, sportoláshoz való ruhadarabokat gyártanak, s minden bizonnyal új kampányukkal akarják maximalizálni a profitjukat. Annyira lelkesek lettek, hogy létre is hoztak egy testületet, amely a "szabadtéri sportokban való nagyobb egyenlőségért, sokszínűségért és befogadásért" fog küzdeni, s biztos, ami biztos, még egy hétmillió dolláros alappal is megtámogatják a kezdeményezést.