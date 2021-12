Extra, Videók :: 2021. december 13. 21:50 ::

Két brazil politikus bokszmeccs keretében rendezte nézeteltérését

Két egymással szemben álló brazil politikus nem tudott szóban dűlőre jutni egy kérdésben, ezért szerveztek egymás ellen egy három menetes bokszmeccset, ami rámutat arra, mennyire nincs a helyén a demokrácia az országban, írja a Guardian nyomán a 24.

Simão Peixoto, Borba polgármestere még szeptember elején kapott kihívást Erineu da Silva volt tanácsostól. A nézeteltérést azt okozta kettejük között, hogy Silva szerint a polgármester tett tönkre egy helyi nevezetességnek számító vízi parkot, csalónak nevezte, és kijelentette, hogy le fog számolni vele.

Peixoto belement a politikusokhoz nem méltó játékba, majd egyre durvább üzengetésekbe mentek át.

Végül helyi idő szerint most vasárnap csaptak össze, a bokszmeccset pedig több százan nézték egy gimnázium csordulásig megtelt tornatermében.

13 percig tartott a mérkőzés, az elején Borba polgármestere kezdeményezett és be is vitt néhány komolyabb ütést, de a 45 éves volt tanácsos innen is felállt, és úgy lábon rúgta egyszer ellenfelét, hogy az onnantól állítólag nem tudott öklözni. Egy másik helyi lap tudósítása szerint a polgármester akkora ütést kapott, hogy leszakadt az állkapcsa.

Ehhez képest a polgármester állítja, a tanácsos pontozással vereséget szenvedett, így az sem elképzelhetetlen, hogy lesz visszavágó.