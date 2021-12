Extra :: 2021. december 19. 21:18 ::

Apu vállán - Heti progresszió (CXI. rész)

Az idei utolsó előtti Heti progresszió jelentkezik a decemberi aktualitásokkal. Megnézzük, hogyan állítják elő a Mikulást Németországban, szemlézünk egy társasjátékot és idén, talán utoljára, de visszatér leggyakoribb vendégünk, Sir Lewis Hamilton is.

3. Noha ezen a linken még az eredeti cím szerepel, azóta a feltöltő Disclose.tv is elismerte, hogy nem azért hurcolták el a Mikulást, mert nem viselt maszkot, habár szintén a vírussal kapcsolatos dolog áll a háttérben. A piros ruhás ajándékosztó egy német karácsonyi vásáron tiltakozott a Covid-szigorítások ellen, amikor pedig a hatóságok kérték, nem tudta igazolni a személyazonosságát, ami – tekintve az illető kilétét – elég komikus. Erre a rendőrök nem szórakoztak, karácsony ide, vagy oda, közrefogták és a közönség pfujolása közepette elhurcolták. Ha a Mikulás ezt kapja osztályrészül a tiltakozásért, mégis mire számítson egy átlagember?

NEW - Police arrested "Santa Claus" today at a Christmas market in Germany because he was not wearing a mask. pic.twitter.com/m7SyhEkWUb December 13, 2021

2. Saját ismeretségi körömben is általános felháborodást keltett egy Oltakozz okosan! nevű társasjáték, amelynek erősen Gazdálkodj okosan! áthallása van – kissé a "korszellemhez" igazítva.

Ez a pont azért kakukktojás kissé a rovat általános hangulatához képest, mert több oldalról is szeretném megvilágítani a jelenséget – természetesen csak amennyire a rovat pörgősebb, lazább tempója "engedi".

Egyrészt jogosnak tartom azokat a hangokat, akiknek nem igazán tetszik a játék... hogy is mondjam... "szellemisége", ugyanakkor egyetlen borító alapján még nem feltétlenül kell túlságosan messzemenő következtetéseket is levonni, sőt, itt még egy részletes ajánló is olvasható róla, ahol bővebb képet kaphatunk magáról a társasról. A részletekbe nem mennék bele, lévén ez nem játékbemutató, de annyit leszűrhetünk az írásból, hogy messze árnyaltabb dologról van szó, semmint egy szimpla "oltáspropagandáról". Ám ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a felháborodások ne lennének legitimek.



Piaci rés ide vagy oda, a témaválasztás - ebben a formában - nem éppen a legszerencsésebb (forrás: olvasónktól)

Egyértelmű, hogy az Oltakozz okosan! egy piaci rést akar betömni, az ebből kikövetkeztethető kreativitást pedig kár lenne elvitatni a KéKjáték csapatától. Maga a PC gurus ismertető is leírja, hogy a Maradj otthon! című "szintén zenészen" kívül nincs riválisa a piacon, ami egyébként szintén a Kard és Korona (nem, nem az a korona) Kft.-hez köthető, de erről majd kicsit később.

Alapjáraton számomra semmi probléma nincs azzal, ha egy jellegzetes korszakot, időszakot, groteszk, de azért a földtől nem (teljesen) elrugaszkodott módon mutatnak be, hiszen sokszor tényleg a nevetés a legjobb orvosság. Bizonyára mókás lehet egy olyan társassal játszani, a játék okozta könnyedséget átélni úgy, hogy az egyébként nehéz, valódi témát dolgoz fel. Ezáltal nem csak a stresszfaktort enyhítjük, de talán magát a témát is kicsit... demisztifikáljuk, jó értelemben, ezáltal amin nevetünk, kevésbé félünk tőle. S akkor most jön a DE...

A probléma viszont ott kezdődik, hogy a szórakoztatáson túl a társas – már csak nevéből adódóan is – nem nyújt többet szimpla szórakozásnál, ahol természetesen végül az nyer, aki "jól oltakozott". Veszélyes trend ez egy olyan kérdéskör esetén, ahol még az sem bizonyos teljesen, hosszútávon milyen hatásai vannak a – mostanra már végtelennek tűnő – oltakozásnak. Egyszerűbben szólva, a játék gyengéje pontosan az, ami egyben az erőssége is. Könnyedségénél fogva ugyanis nem keres összefüggéseket, ezáltal a játékost – szórakozás közben – nem tereli a gondolkodás felé, pedig egy ilyen súlyos kérdéskör esetében ez megkerülhetetlen. Persze, nem kötelessége minden szórakoztató cikknek egyben oktató jellegűnek is lennie, a gond csak az, hogy jelenleg abban élünk, amit a társas feldolgoz, s ez az a pont, ahol nem lehet elvonatkoztatni a valóságot a játéktól – ebben a formában legalábbis biztosan nem.

Végül ígértem, hogy egy pillanatra visszatérünk a kiadóhoz. A KéKjáték, más néven a Kard és Korona Kft. Lenhardt Balázshoz, a nem éppen "néppártosodó" volt jobbikos országgyűlési képviselőhöz köthető, akit még 2012-ben zártak ki a pártból. Lenhardt évek óta foglalkozik társasjáték-készítéssel, az említett két játék viszont szokatlan, az eddigi profilba nem éppen illő témaválasztás. Hogy kizárólag piaci rést kívánt betölteni – egy nem túl korrekt témával – vagy más is húzódik a háttérben, természetesen nem tudni, de tény, hogy szokatlan közegből érkezett a játék a boltok polcaira.

1. Nem szép dolog a káröröm, de az immáron lovaggá ütött Sir Lewis Hamilton esetében megengedhető. Miután múlt vasárnap sporttörténelemhez méltó keretek között kapott ki a holland Max Verstappentől, aki így elhódította a vb-címet is, a BLM-néger igen szomorú lett, s apja karjai között lelt menedéket, ami a The Sun című lap szerint "szívmelengető" jelent volt.



Vb-cím helyett apu válla maradt Hamiltonnak (forrás: PA)

Még sajnálnánk is, ha nem egy LMBTQ - és BLM-imádó agresszív négerről lenne szó, akit egyébként pont ezen a héten ütöttek lovaggá. De mivel az, ezért marad a nevetés és az öröm, hogy nem ő nyerte a bajnoki címet. A lovaggá ütés alkalmával legalább most ő is letérdelt egy fehér előtt.



Már semmi sem a régi... (forrás: Facebook)

Hamiltonnal zárjuk az e heti rovatot, jövő héten – karácsony másnapján – folytatjuk. A beküldött híreket ezúton is köszönöm, továbbra is várom őket a hetiprogresszio@protonmail.com címre.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info