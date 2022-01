Extra :: 2022. január 23. 18:20 ::

A szingapúri fordulat - Heti progresszió (CXVI. rész)

Ha vasárnap, akkor ismét Heti progresszió az elmúlt napok "haladó híreivel" szerte a világból. Ezúttal rövid látogatást teszünk egy szigetországban, ingyenes tamponokról értekezünk, illetve a rovat szokásától eltérően hoztunk egy pozitív hírt is. Lássuk!

3. A járványok értelemszerűen kevésbé érintik a "nagyvilágtól" kellően elszeparált területeket, településeket, esetleg országokat. A csendes-óceáni Kiribati is ilyen, amelyet szigetországként eddig elkerült a koronavírus-járvány. Két év alatt két pozitív esetet regisztráltak, ám a "tisztaságért" drága árat fizettek. Kiribatit lényegében még inkább elszeparálták a világtól, tíz hónapig még repülő sem szállhatott le az országban, ám amikor ez végül megtörtént, rögtön homokszem került a gépezetbe. Az utasok több mint felének ugyanis pozitív lett a koronavírus tesztje, majd kitört a pánik.



Kiribati zászlaja. A lakosság most éppen nem szabad, mint a madár (Forrás: Wikipédia)

A fertőzötteket ugyan elkülönítették, a vírus ennek ellenére – "váratlan" módon – kiszabadult, és már olyat is megfertőzött, aki az utasokkal nem találkozott. Kiribatiban a kormány szigorú intézkedéseket, kijárási és gyülekezési tilalmat rendelt el, a lakosok "csak a legszükségesebbek" miatt hagyhatják el otthonaikat. Mindezt azért, mert találtak pár Covid-fertőzöttet egy nem sokkal kevesebb mint 120 ezer fős országban.

Miközben Angliában már a korlátozások feloldását tervezgetik, a szűz talajnak számító Kiribatiban, ahol két kivételtől eltekintve most találkoznak először a vírussal, mérlegelés nélkül vezetnek be olyan intézkedéseket, amelyek a világ többi táján láthatóan nem működnek/működtek. Ha most Kiribati lenne az egyik központi téma Magyarországon, nyilván az úgynevezett "szakértők" egymásnak is ellentmondó állításokkal bombáznának minket.

S, hogy mivel járna valójában legjobban a szigetország? Valószínűleg az átfertőződéssel, majd a nyájimmunitás elérésével. Az elnök mindezek ellenére az oltások felvételét erőlteti.

2. A Berlini Műszaki Egyetemen működő Asta nevű diákszervezet "pótolhatatlan ötlettel " segítené a hallgatók mindennapjait – deklaráltan az összes berlini egyetemen. A szervezet a nemek egyenjogúságáért küzd, így MINDEN mosdóba ingyenes tamponokat és tisztasági betéteket követelnek, hiszen egy nő élete során sok ezer eurót költ ilyen cikkekre. Várjunk csak! Nem csak a nők, hanem az "egyenjogúság" nevében a nembináris személyek, vagy éppen a transzszexuálisak is.



Nem kizárólag a berlini diákszervezet az, amely a témával foglalkozik. Toni a Tampon feladata, hogy támogassa a transznemű menstruálókat (Toni the Tampon Instagram-oldala)

Ennek megfelelően az ingyenes készítmények a férfi mosdókban, vagy minden olyan wc-ben is helyet kapnának, amelyeket "szexuális kisebbségeknek" tartanak fenn.

Mivel 2022 Németországáról beszélünk, ezért feltételezem, sikerrel is járnak majd.

1. Néha azért némi optimizmusra is okot tudok adni rovatunk keretein belül. A Samsung még 2021 novemberében jelentetett meg egy szingapúri piacra szánt kisfilmet, ahol az "elfogadást és toleranciát" is népszerűsíteni kívánták az új okosóráik mellett. A film alapkoncepciója egyébként ötletes. Mivel az okosóra a szívműködést is ellenőrzi, a feladatra jelentkezők egy-egy szerettük üzentét hallgatták vissza, olvasták el, miközben az óra mérte a szívműködésüket.

A dolog ott csúszott félre, hogy az egyik vállalkozó páros anya és "fia" volt, vagyis egy fejkendőt viselő muszlim nő és nőnek öltöző, drag "fia". Persze a "fiú" által megfogalmazott üzenet is csöpög a "toleranciától", az anyját méltatja benne azért az "elfogadásért és szeretetért", amit az élete során kap tőle, miközben a nő nem foglalkozik mások véleményével.



Így is lehet! Ezúttal egy óriáscég fújt visszavonulót és kért bocsánatot. Igaz, nem Európában

Európában ez a kisfilm gond nélkül csúszott volna át a rostán, ám Ázsiában (még) más a helyzet. A Samsung annyi felháborodott kommentet kapott a nyakába, hogy 2022 január 19-én végül letörölték azt, sőt, a cég ELNÉZÉST KÉRT a történtek miatt. A nyugati piacon egy ilyen lépés (már maga a törlés) is, elképzelhetetlen lenne.

A multik kétkulacsos magatartásáról itt értekeztem bővebben.

Köszönöm kedves olvasóink ismételt figyelmét, jövő héten érkezem az aktualitásokkal, a híreket pedig továbbra is a hetiprogresszio@protonmail.com címre várom.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info