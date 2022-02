Extra, Videók :: 2022. február 7. 21:48 ::

Csaknem tettlegességig fajult a parlamenti vita Romániában

A magas villamosenergia- és gázárak miatt Virgil Popescu román liberális energiaügyi miniszter ellen beterjesztett egyszerű indítványt vitatott meg hétfőn a román képviselőház. A vita csaknem tettlegességig fajult az egyik pártelnök és a miniszter között.

Az egyszerű indítványt az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) terjesztette be. Azt kifogásolták, hogy a Popescu által vezetett minisztérium "katasztrofálisan" kezelte az energia hatóságilag szabályozott árának a kivezetését, a minisztérium rendelkezései káoszt okoztak az energiaszámlák esetében, amelyek adott esetben négyszer nagyobbak lettek. Az USR szerint az is elfogadhatatlan, hogy a miniszter arra buzdította a lakosságot, ne fizesse ki a magas villany- és gázszámlákat. Az USR szerint a miniszter mandátuma idején Románia jelentős energiatermelési potenciálja ellenére csökkent az ország energiatermelése, Bukarest több gázt importált Oroszországból, s ezáltal nőtt a függősége az orosz gáztól. Azt is kifogásolták, hogy a fekete-tengeri földgáz kitermelése továbbra is késik.

Válaszában Virgil Popescu azzal védekezett, hogy az energiaárak drágulása nem romániai, hanem világjelenség, és a nemzetközi piac alakulása határozza meg a romániai árakat is. A liberális miniszter szemrehányást tett pártja, a nemzeti liberálisok egykori koalíciós partnerének, az USR-nek, hogy tavaly ősszel éppen akkor léptek ki a kormánykoalícióból, amikor döntéseket kellett volna elfogadniuk az energiaárak korlátozásáról. A miniszter szerint az árak korlátozásával akkor az USR egyetértett, amelyet később el is fogadott a jelenlegi nagykoalíció.

Az egyszerű indítvány képviselőházi vitája félbeszakadt, miután George Simion, a soviniszta Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke bekiabálásokkal félbeszakította a minisztert, majd odament hozzá, megragadta a vállát, és az arcába kiáltotta, hogy "tolvaj!". Szóváltás alakult ki közöttük, majd az ülésvezető berekesztette a vitát arra hivatkozva, hogy az elmúlt harminc évben először ért fizikai agresszió szónokot a román parlamentben.

A jelenet 3:50-től kezdődik:

A vita később folytatódott, de csak az AUR és az USR honatyái jelenlétében, mert a kormányon levő Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciója a minisztert ért agresszió elleni tiltakozásként távol maradt az üléstől. Az egyszerű indítványról szerdán fognak szavazni. Az indítványt várhatóan elutasítja a parlament alsóháza.

Romániában az elmúlt időszakban jelentősen drágult az energia, a statisztikai intézet adatai szerint tavaly decemberben a gáz 52 százalékkal, a villamosenergia 15 százalékkal került többe 2020 decemberéhez mérten.

(MTI nyomán)