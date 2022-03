Amint arról a magyar nyelvű sajtóban legelőször, s valószínűleg egyedüliként portálunk számolt be : Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök március 2-án hazudott, amikor azt állította, hogy az „orosz agresszoroknak” már semmi nem szent, hiszen lebombázták a Babij Jar-i holokauszt-emlékműveket. Rövid időn belül már harsogta is a világsajtó - így a magyarországi is -, hogy lám-lám, a holokauszt-emlékművek szándékos lebombázása újabb bizonyíték Vlagyimir Putyin háborús bűnös mivoltára. Ron Ben Jisáj veterán izraeli újságíróvette magának a fáradságot, és Kijev belvárosából elsétált az ominózus Babij Jar-i holokauszt-emlékművekhez, s mit ad Isten, mindkettőt sértetlenül találta. Még szelfizett is előttük.