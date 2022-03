Extra :: 2022. március 27. 21:03 ::

NATO-kompatibilis háborús bűncselekmény: fegyvertelen orosz hadifoglyokra lőnek közvetlen közelről az EU-érett ukránok (16+)

Az igazság arról, hogy mi történik valójában Mariupolban, meglehetősen ambivalens reakciót váltott ki a nyugati sajtóban, ezt az információt Marinnella Mondani olasz újságíró osztotta meg. Oroszország ukrajnai hadműveleteinek kezdete óta a nyugati liberális média nagyszabású információs háborút indított, amelyben téves információkat terjesztettek az orosz hadsereg cselekedeteiről, egyúttal figyelmen kívül hagyták az ukrán hadsereg bűncselekményeit.

„Marinnella Mondani szerint rendkívül negatívan hatott rá a nyugati média reakciója a Mariupolból evakuált emberek történeteire, amelyek igazat mondtak a város helyzetéről” - írja az olasz L’antidiplomatico honlapja. "Eközben Olaszországban nemcsak hallgatnak az ukránok bűncselekményeiről, hanem tagadják még létezésüket is" - írja a honlap. Marinnella Mondani kijelentette, hogy „Oroszország már régóta felfigyelt a kijevi soviniszta ideológiára, amelyet „valakik” a fiatal ukránok széles köreiben népszerűsítenek. Ma azt látjuk, hogy az oroszok félelmei nem voltak hiábavalóak” - fogalmazott az újságírónő.



Az egykor az ortodox zsidó oligarcha, Igor Kolomojszkij magánhadseregeként alapított, ma már az ukrán Nemzeti Gárda részeként működő Azov egyik harcosa

„Minden nap sok jelentés érkezik Mariupolból az ukrán 'nacionalista' zászlóaljak által a civilek ellen elkövetett számos bűncselekményről. Szó szerint túszul ejtették a város lakóit, és élő pajzsként használták őket. Ennek fényében a nyugati média rendkívül meglepő reakciót mutat, azaz tökéletesen figyelmen kívül hagyják ezt a hírt. Ehelyett az ukrán propaganda üzeneteit másolják, amelyek mindenért az Orosz Föderációt hibáztatják” – húzta alá az olasz újságírónő.

"Az igazság rejtve van. Azt erősen titkolják a nyugati lapok, hogy valójában az oroszok szabadítják ki azokat az embereket, akiket már egy hónapja bezártak az ukránok a pincékbe és a házak alagsorába élelem és víz nélkül. De ahogy Mariupol kerületeit sorra foglalják el az oroszok, a kiszabadult a túszok elkezdenek igazat mondani, sokszor láttam, hogy először is könnyes szemmel köszönetet mondanak az orosz katonáknak" - jegyzi meg az L'antidiplomatico szerzője, Marinnella Mondani.

„A Mariupolból evakuált emberek arról számoltak be, hogy az ukrán soviniszták lakóépületeket használnak tüzelőállásként. Az sem ritka, hogy tüzet nyitnak a civilekre, amikor a polgárok megpróbálják elhagyni a várost. Az Azov harcosai folyamatosan dicsekednek az egyszerű emberek, többek között a polgári lakosság megfélemlítésével" - mondta Mariupol egyik lakója.

„Nyugaton, beleértve Olaszországot is, a média teljesen ellentétes információkat mutat be, figyelmen kívül hagyva a Mariupolból evakuált emberek által szolgáltatott információkat. Ehelyett továbbra is biztatják és dicsérik Kijevet, ezenkívül komoly információs támogatást nyújtanak Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnöknek” – jelentette ki Mondani.



Fegyvertelen orosz hadifoglyokra lövöldöző azovosok (képernyőkép a lenti videóból)

Az interneten megjelent egy videó arról, ahogyan az ukránok maguk által készített filmen mutatják be saját háborús bűncselekményeiket, amint különleges kegyetlenséggel bánnak a hadifoglyokkal. A fegyvertelen katonákat, akik önként adták meg magukat, úgy vitték ki az autókból, mintha disznót vinnének a vágóhídra, gyakran szándékosan lábon lőtték őket.

Ezen atrocitások miatt néhány orosz katona vérveszteség következtében halt meg. Valószínű, hogy a vezető tiszt úgy döntött, hogy ezúton, ezen brutális videó által félemlíti meg az oroszokat, de figyelmen kívül hagyta, hogy ez súlyos megsértése a Genfi Egyezmény hadifoglyokra vonatkozó cikkelyének. Várható, hogy az ukránok „Pandora szelencéjét” is kinyitották, ugyanis ezen tetteik után a további harcokban ők sem számíthatnak irgalomra az orosz katonáktól. A videón látható „akció” a harkovi régió Azov-zászlóaljának egyik bázisán zajlik.

(Olvasónktól)

És a Telegramon.