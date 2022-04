Az abszurd humor nagyágyúja arra kíváncsi, 1956-ban ki rohanta le brutálisan Magyarországot - írja a Mandiner.

John Cleese Twitter-üzenetében tett fel egy kérdést a magyar választóknak. Az abszurd humor nagyágyúja arra kíváncsi, hogy Magyarország 1956-os brutális lerohanását kik követték el:

A válaszokat a szavazólapjukon kérjük – zárta sorait a színész, aki sajnos rosszul fogalmazta meg a lehetőségeket, a helyes válasz ugyanis: a Szovjetunió.

Question for Hungarian voters :-



The brutal invasion of Hungary in 1956 was carried out by



A: The Ukrainians



B: The Russians



Answers on your voting card, please