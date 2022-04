Ismét a szokott időpontban, vasárnap jelentkezik a Heti progresszió című rovatunk. Egy apró pillanat erejéig érintjük a magyar belpolitikát, hogy aztán az izraeli IKEA-üzletek és a filmek világa felé vegyük az irányt. Lássuk hát az e heti adagunkat!

3. Lukácsi Katalin a legutóbbi részbe is bekerült meglehetősen „szélsőséges” reakciója miatt, amely az elbukott választásokat illeti. Bibó István síremlékének ölelgetése után ismét egy érdekes, alternatív módját lengette be a trauma feldolgozásának.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom volt alelnöke a Mélyvíz című műsorban szerepelt , ahol a jövőjét, politikai szerepvállalását, a lelki vezetés fontosságát elemezte. Valószínűleg még ő maga sem biztos azzal kapcsolatban, mihez kezd az életével, mert egyrészt egy új, konzervatív párt szükségességéről elmélkedett, másrészt pedig arról is szót ejtett, hogy inkább szerzetesnek áll, amúgy is sokat elmélkedik mostanában. Utóbbi egyébként valóban hasznos dolog, s a szerzetesnek állás is sokkal hasznosabb lenne számára, mint a politikai szerepvállalás. Reméljük, bölcsen dönt majd!