Extra, Videók :: 2022. április 22. 08:23 ::

Nagyon örült egy szószátyár utastárs Tysonnak, amíg az ököllel le nem verte a vigyort az arcáról

Szerda este Mike Tyson elvesztette a fejét egy repülőgépen, miután egy mögötte ülő utas állítólag felbosszantotta. A világbajnok bokszoló többször arcon ütötte férfit, aki beszámolók szerint ittas volt és kellemetlenül viselkedett.

A TMZ információi szerint Tyson egy San Franciscóból Floridába tartó járaton utazott volna. Egy szemtanú a lapnak elárulta, az 55 éves bokszlegenda eleinte barátságosan viselkedett vele és a többi utassal is, közös szelfit is készítettek. A videón szereplő férfi azonban annyira túlpörgött a váratlan találkozás miatt, hogy folyamatosan beszélt Tysonhoz. Az ökölvívó egy idő után szóvá is tette ezt és arra kérte, hogy nyugodjon meg.

Miután nem hallgatott el, Tyson felállt, hátrafordult és többször megütötte a férfit. Az incidenst követően az ökölvívó pár másodpercet várt, majd leszállt a repülőről.

(Mandiner)