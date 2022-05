Extra, LMBTQP+ :: 2022. május 16. 13:34 ::

Madonna vaginája - Heti progresszió (CXXIX. rész)

Ismét olvasói képekkel, egy szokatlan NFT-vel és némi biológiával jelentkezik a Heti progresszió aktuális része. A beküldött anyagokat köszönöm kedves olvasóinknak, a hetiprogresszio@protonmail.com természetesen továbbra is üzemel.

3. Az említett olvasói képekkel kezdjük a sort, amelyek Németországból, egy rendőrségi szakszervezeti lapból származnak. A „sokszínű” rendőrséget szivárványos zászlókkal, szivárványos rendőrautókkal és csupa-csupa hamis „szeretettel” töltötték meg, hogy a bűnüldözés helyett a „toleranciára” helyezzék a hangsúlyt. Meg is látszik az ország jelenlegi állapotán, ha szemügyre vesszük a bűnözési statisztikákat, vagy a lassan nem létező közbiztonságot. Ezúton is köszönjük a képeket kedves olvasónknak!



Ez lett mára a német rendőrségből

2. Érdekli, ahogy Madonna 3D-ben Érdekli, ahogy Madonna 3D-ben megszül pár pillangót, bogarat meg egy nagy fát? A 3D szkenneléses technikával készült, meganimált Madonna természetesen teljesen meztelen, az énekesnő pedig azzal magyarázza a nem mindennapi jelenséget, hogy „az alkotás fogalmát szerette volna megvizsgálni, nem csak azt, ahogy egy gyerek a nő vagináján keresztül belép a világba, hanem azt is, ahogyan egy művész kreativitást szül”.



Az NFT-kollekcióért fizetett összeget jótékony célokra használják fel, ha valakit esetleg érdekel a dolog... (forrás: Twitter)

Madonna egy Beeple művésznévre hallgató digitális művésszel közösen alkotta meg magát, a mű címe pedig Mother of Creation, vagyis a Teremtés Anyja. Madonna egyébként belépett az NFT-világba is, hiszen a művet NFT-kollekcióként (non-fungible token – nem helyettesíthető zseton, egyfajta kódsor, amely digitális tartalmak eredetiségének igazolására szolgál) kívánják értékesíteni, amelyhez még hozzácsapják az énekesnő vaginájának 3D-s modelljét is. Kihagyhatatlan ajánlat...

1. Egy új-zélandi kutatócsoport hosszú munka árán Egy új-zélandi kutatócsoport hosszú munka árán rájött , hol csúszott félre a világ, hiszen megtudhatjuk tőlük, hogy túl kevés parazita férget neveznek el nőkről. Félreértés ne essék, itt nem egyfajta férfi lázadásról van szó a 21. századi nőtípusok ellen, hanem egy „széles körű kutatásokon” alapuló gendertémáról. A Robert Poulin parazitológus vezette kutatócsoport 2000 és 2020 között nyolc tudományos folyóiratot vizsgált meg, ezen 20 év alatt 2900 új fajt fedeztek fel. Ebből 596-ot neveztek el tudósokról, de ebből „pusztán” 111-et nőkről. 71 tudósról több fajt is elneveztek, ebből 8 volt női tudós. Az új-zélandi tanulmány szerint a nemi elfogultság két évtized alatt sem szűnt meg, hiszen az elnevezett fajok tekintetében is erős férfiak iránti elfogultságot találunk.



Bélférgek. Gondolom itt is alulreprezentáltak a női nevek (forrás: egeszsegkalauz.hu)

Ugyan a „problémát” ezzel még nem oldották fel, habár úgy gondolom, hogy a kutatócsoport egyértelmű üzenete az, hogy minél több parazita férget kellene nőkről elnevezni, hogy változtassunk a gyalázatos férfiuralmon.

Nos, én ezzel a magvas gondolattal zárom a rovatot, hamarosan ismét folytatódik a Heti progresszió.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info