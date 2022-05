Extra :: 2022. május 29. 21:46 ::

Kirekesztés a Pride-on - Heti progresszió (CXXXI. rész)

Heti progresszió rovatunkban hosszú idő után ismét szerepet kap a koronavírus, visszatekintünk még egy pillanatra a hamis háborús videókra is, de megnézzük azt is, örültek-e a részvevő rendőröknek a Miami Beach Pride-felvonuláson. Vágjunk is bele a sűrűjébe!

3. Németországban közösség elleni izgatás vádjával vádat emelt a schleswig-holsteini főügyész az ismert koronaszkeptikus mikrobiológus, prof. dr. Sucharit Bhakdi ellen, minisztériumi szinten pedig professzori címének elvételét tervezik. Bhakdinak két rendbeli "gyűlöletkeltésért" kell felelnie, s hogy miért?

A mikrobiológus egy éve tett közzé egy videót, amelyben az izraeli járványkezelést bírálta, miközben "nagy tiszteletét fejezte ki a zsidó nép iránt". Hiába. Az ügyészség szerint a professzor a 2021 áprilisában megjelent videós interjújában "gyűlöletet szít, becsmérli és általánosító kijelentésekkel degradálja a németországi zsidóságot".

Az antiszemita kártya ezúttal olyan erősnek bizonyult, hogy a mikrobiológus professzori címének elvesztésére is komoly esély van, utóbbit a Rajna-vidék-Pfalz tartomány tudományos minisztériuma vizsgálja. Bhakdi helyzetét tovább nehezíti, hogy a tartomány a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) irányítása - vagy inkább megszállása - alatt áll, amely nem sok jóval kecsegtet egy ilyen üggyel kapcsolatban.



Sucharit Bhakdi tudományos munkássága (forrás: journalistenwatch.com)

Sucharit Bhakdi tudományos lajstroma elég vaskos, több mint 300 publikáció is fűződik a nevéhez, ám ha a "vádak" beigazolódnak, egyik percről a másikra teheti tönkre a politika egy élet munkáját.

2. Miután kedden elsőként megírtuk , pár nappal később a mainstream médiát is elérte a hír, miszerint az ATV nagyot bakizott, amikor az Arma 3 videojáték felvételeit próbálták hitelesnek beállítani egy orosz-ukrán háborús riport kapcsán. Sváby András azóta elnézést kért, Rácz András Oroszország-szakértő pedig azt nyilatkozta, hogy "nincs tapasztalata ilyen játékokkal és eszébe sem jutott, hogy ilyen gond lehet a videókkal".

Kis utánanézéssel rájöhetünk azonban, hogy nem egy médiatörténeti unikummal állunk szemben, hanem egy globális jelenséggel. Az Arma 3 egyes videói olyannyira "eladhatónak" bizonyulnak, hogy India még egy nem megtörtént támadást is megpróbált bizonyítani velük, amely egyértelműen súlyosabb eset az ATV baklövésénél.



Arma 3 (kép forrása: Steam)

Még 2021 szeptemberében történt, hogy több indiai hírcsatorna támadással vádolta a pakisztáni légierőt az afganisztáni Pandzsír-völgyben, amely arról ismert, hogy ott voltak az utolsó ellenállási gócpontok a tálibokkal szemben. Pakisztánt a védők lebombázásával gyanúsították, ám mint később egy indiai tényellenőrző oldalnak köszönhetően kiderült, a vád elég ingatag lábakon állt, hiszen szintén egy Arma 3-modolással igyekezték bizonyítani az "igazukat". Noha a teljes videón ez esetben jól látszik, hogy egy játékról van szó, a híradók által felhasznált anyag csak egy kivágott részlet, amit a Facebookon megtalálható Hasti TV osztott meg eredetileg - legnagyobb valószínűség szerint szándékos dezinformálás céljából.

Kiderült még az is, hogy az Arma 3-at fejlesztő Bohemia Interactive-ot már több tényellenőrző szervezet is megkereste, hogy a játékuk világában készült videókat többször használják fel szándékos vagy véletlen dezinformálás gyanánt.

1. Miamiban 100%-os lehet a közbiztonság, hiszen a rendőröknek nincs jobb dolguk, mint Pride-felvonulásokra járni, ráadásul egy kifejezetten erre az alkalomra készült Pride-járművel . A helyi rendőrség szerint a felvonulás egy "gyönyörű délután" volt, ám toleránsék közül nem mindenki örül a buzivonulásokon résztvevő rendőröknek. Az "elfogadó közösség" ellenérzésének oka egészen 1969-ig vezethető vissza. Ekkor történt ugyanis az LMBTQ-történelemben Stonewall-lázadásnak elhíresült esemény, amely mérföldkőnek számít a közösségük történetében. Részletesen ebbe most nem megyünk bele, lényeg, hogy New York egyik negyedében lázadás tört ki "LMBTQ-személyek" részéről az őket "zaklató" rendőrök ellen. A bár neve, ahonnan az elégedetlenkedés indult, Stonewall Inn volt.

A hamis tolerancia máza azonban nem csak Miamiban, hanem San Franciscoban is lepergett. Itt a helyi Pride szervezői megtiltották az LMBTQ-rendőröknek, hogy saját egyenruhájukban vonuljanak fel, amely miatt a város polgármestere rögtön bedurcizott és jelezte, hogy akkor ő sem vesz részt az idei felvonuláson - micsoda büntetés! Ám ha ez még nem lenne elég, a helyi LMBTQ-rendőrök és tűzoltók sem mennek ki vonaglani, ha nem vihetik magukkal az egyenruhájukat.



Retteghetnek Miami bűnözői! (Forrás: miamibeachpd Instagram-oldal)

A kirekesztés borzalmai tehát már olyan színtiszta ékköveket is megrontanak, mint a Pride. Hová fajul ez a világ...

Minden kedves olvasónknak köszönöm az ismételt figyelmet, hamarosan újra jelentkezik a Heti progresszió. A levelek továbbra is a hetiprogresszio@protonmail.com címre érkezhetnek.

Ábrahám Barnabás - Kuruc.info