Akon is fellép az EFOTT-on - szól a szenzációs hír címe. Persze nem kell meglepődni, ha a kedves olvasónak fogalma sincs, kiről van szó.



Ő Akon, azaz Aliaune Damala Badara Akon Thiam:

És most a bréking nyúz:

Az amerikai hiphop és r&b énekes Akon is fellép az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT), amelyet július 13. és 17. között rendeznek meg Sukorón, a Velencei-tónál - közölték a fesztivál szervezői kedden az MTI-vel.

Akon - akinek nevéhez olyan sikerek fűződnek, mint a Locked Up, a Lonely, a Smack That vagy az I Wanna Love You - július 16-án a nagyszínpadon ad koncertet - írták. Az amerikai sztár az első szóló előadó a világon, aki egyszerre foglalta el a Billboard Hot 100 első és második helyét.

Akon mellett a brit John Newman, a koszóvói-albán DJ Regard, valamint a brit DJ Riton is színpadra lép az EFOTT-on, a magyar előadók közül pedig mások mellett a Wellhello, a Halott Pénz, a ByeAlex és a Slepp, a Bagossy Brothers Company, T. Danny és a BSW is várja a közönséget.

A szervezők korábbi tájékoztatása szerint az EFOTT - amelynek házigazdája idén a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) - a korábbiaknál is hallgatócentrikusabb és zöldebb lesz. Egy nagyszínpad és egy kisebb színpad mellett két partyarénát is építenek, nappal pedig a strandon, valamint az UNIverzum névre keresztelt, egyetemi programokat nyújtó interaktív helyszínen is várják a közönséget.