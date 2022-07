3. Ezt az eltűnt „nőt” keresi a torontói rendőrség. A 27 éves Isobella Degrace-t 2022. június 25-én hajnali 3 órakor látták utoljára a Ryerson Avenue és a Bathurst Street környékén. Ha a „nő” viselt neve nem lenne elég bizonyíték, a rendőrség többször is a „she”, illetve a „her” névmásokat használja Isobellával kapcsolatban, így nem tévedésről van szó.

Kinézete leírásakor a magassága, testalkata és hajszíne után megjegyzik, hogy kecskeszakállat is viselt. Mondjuk az ilyen hír beleég az ember arcába, így könnyebb lesz megtalálni az eltűntet. Ha valaki meg akarja egyáltalán.

2. Noha az alábbi, washingtoni Pride-vonuláson készült felvétel pontosan egy hónapos, „időtállósága” miatt bekerült a sorozatba, mert kiválóan elénk tárja, mit is „rejtegetnek” a Pride-rendezvények, és miket művelnek azokkal a gyerekekkel, akik (önként vagy kényszer hatása alatt) részt vesznek rajta.

A transzszexuális véglény pont az Európai Unió küldöttségének szekciója előtt mutogatta magát a közönségnek, és twerkelt egyet a fekete rendőr „nagy örömére”, aki körülbelül azt sem tudta, hová nézzen a performansz alatt. A „nő” egyébként nem is különösebben tagadta, hogy pokolbéli lény, legalább tudja magáról, hol a helye. Ördögszarvakat viselt, az általa tartott tábla egyik oldalán a „szexmunkás” felirat volna olvasható, másik oldalán pedig Mária Magdolna neve, de hát az ilyen rendezvényeken „sosincs kereszténygyalázás”. A liberálisok szerint legalábbis.

A felvételről az is kiderül, hogy az Unió küldöttségében is voltak gyerekek, akik buzizászlókkal ugrándozva ünnepeltek Washingtonban. Jó tudni, hogy Európában minden rendben van, „nincs válság”, és ráérnek ilyen rendezvényekre járni, ráadásul egy másik kontinensre. Gondolom az adófizetők pénzén.

Ha ördögi tánc nem is, tűsarkú futás a madridi Pride-vonuláson is volt , ami már úgynevezett „hagyomány” a spanyol fővárosban. A verseny egyetlen kitétele, hogy a buzik legalább 15 centiméteres tűsarkú cipővel állhatnak rajthoz, majd így futva szerencsétlenkednek végig a Pelayo utcán. A versenyt itt is ujjongó tömeg kísérte végig.