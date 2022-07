Extra, Zsidóbűnözés :: 2022. július 27. 08:22 ::

Milyen ismerős kifejezés: mindig szarszaga volt, de "Isten ajándékának" képzelte magát

A kegyvesztett hollywoodi producer, Harvey Weinstein 23 éves börtönbüntetést kapott, miután összesen több mint 100 nő vádolta meg szexuális zaklatással. A nagy médiafigyelemmel kísért, hétről hétre tovább dagadó botrányt végül New York államban zárta le egy bírósági ítélet. A vádiratban Weinstein számos bizarr cselekedete szerepelt, többek között egy riporternő sarokba szorítása, amit egy virágcserépbe való maszturbálás követett, miután a nő visszautasította a zsidó producer közeledését.



Fotó: Scott Heins/Getty Images

Egy frissen megjelent könyv, a Hollywood Ending: Harvey Weinstein and the Culture of Silence (magyarul kb: Hollywood alkonya: Harvey Weinstein és az elhallgatás kultúrája) című kötet, melynek a szerzője a The New Yorker 80 éves munkatársa, Ken Auletta, újabb részleteket közöl a producer viselt dolgairól.

A Page Six cikkének tanúsága szerint ugyanis a könyvben az áll, hogy Harvey Weinstein valóban sokat képzelt magáról, és tényleg „szarszaga volt” – ahogy azt korábban Jessica Mann színésznő állította tanúként a bíróságon akkor, amikor ez a kijelentése is elhangzott:

Amikor először láttam őt teljesen meztelenül, úgy éreztem, azt hittem, hogy deformált és interszexuális. Úgy tűnt, mintha nem lennének heréi, és mintha vaginája lenne.

Íme még egy részlet Ken Auletta könyvéből, amelynek a megírásakor a szerző megkereste egy-egy beszélgetés erejéig a Miramax filmstúdió több egykori alkalmazottját, Harvey Weinstein vádlóit, sőt, még a kegyvesztett producer testvérét és üzlettársát, Bob Weinsteint is:

[Harvey Weinstein] fejében egy olyan elképzelés élt, hogy a teste vonzó, annak ellenére, hogy a szemtanúk szerint ürülékszaga volt... Mégis, tényleg azt hitte, hogy ő »Isten ajándéka«, egy igazi Don Juan.

Korábban írtuk: