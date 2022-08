A George Soros alapította Nyílt Társadalom Alapítványok egyik vezetője, Sebastian Köhn azzal büszkélkedett a brit Guardiannak, hogy több férfival is szexuális kapcsolatba lépett a New York-i buzivonuláson, mégis az amerikai kormányt hibáztatja, amiért elkapta a majomhimlőt.

Köhn részletesen beszámolt a majomhimlő miatti "pokoljárásáról" a Guardiannek. A 39 éves, Brooklynban élő svédországi aberrált a New York-i buzifelvonulás után több férfival is közösült, majd nem sokkal ezután majomhimlőre utaló tüneteket észlelt magán. "Amikor a New York Pride június 24-én elkezdődött, tisztában voltam vele, hogy a majomhimlő egyre növekvő probléma – különösen a meleg férfiak körében –, ahogyan azzal is, hogy a városban viszonylag alacsony a megbetegedések száma. Nem értettem, hogy a tesztelési kapacitás miért annyira rossz: akkoriban a város csupán napi tíz teszt feldolgozására volt képes" – panaszolta a lapnak Köhn.