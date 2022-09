Extra :: 2022. szeptember 1. 20:03 ::

Magyar háborús propaganda: így történt az orosz vadászgépek "elfogása" magyar Gripenekkel

Novák Előd bejegyzése:

Hazánk valódi függetlensége helyett lényegében sajnos részt veszünk az amerikai-orosz háborúban, hiszen egyrészt a NATO felvonulási területe lett Magyarország idegen haderők beengedésével, másrészt hazánkon keresztül is mehetnek már fegyverszállítmányok Ukrajnába (Románián és Szlovákián keresztül), valamint több más módon beavatkozott a magyar kormány, most épp a Gripenjeink orosz vadászgépek elleni felvonultatásával hencegnek.

A Magyar Honvédség parancsnoka júliusban titokban meg is látogatta az ukrán vezérkart, erről csak utólag, ukrán híradásból értesültünk: az ottani fegyveres erők vezetője úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének a szintjével – vajon mit tudhat még ő, amit kormányunk nem köt az orrunkra?

Augusztustól a Magyar Honvédség légiereje biztosítja Észtország, Litvánia és Lettország védelmét, négy Gripen vadászgéppel. „Újabb elfogás a Balti-tenger felett” – szól a honvedelem.hu propagandacikkének címe ezzel a képpel, de miért volna magyar érdek belekeveredni a konfliktusba, egyben újabb lépést tenni a harmadik világháború felé?

„Az orosz vadászgépek nemzetközi légtérben repültek, azonban nem teremtettek rádiókapcsolatot a légi forgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót. A magyar vadászgépek, a Balti-tenger felett, 9000 méteres magasságon, helyi idő szerint 12 óra 50 perckor sikeresen elfogták és azonosították a riasztást okozó légi járműveket. Ezt követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre.” Érdekes „elfogás” lehetett! A JAS 39 Gripen egy hajtóműs 54-80 kN tolóerővel, míg az orosz Szu-35 két hajtóműs 122-128 kN tolóerővel, ráadásul a két hajtómű miatt „szuper” manőverekre képes. Vajon a három ország légterét védő összesen 4 Gripenből hány kellett a 2 db Szu-35-ös „elfogásához”?

Megtévesztő a „beazonosítás” szó helyett az „elfogás” használata, hiszen az orosz gépek folytatták útjukat. Nagyon nem mindegy pl., hogy egy bűnözőt beazonosítanak, vagy elfognak! Úgy tűnik, a sok közös határszolgálat során a Honvédség átvette a Rendőrség téves „elfogási” protokollját (ti. a feltartóztatott migránsok visszataxiztatásuk után folytathatják határsértő tevékenységüket). Az igazi elfogás az, amikor a másik nem tudja folytatni azt, amit éppen csinált.

Magyarország bevetett egy hatásos eszközt: a háborús sikerpropagandát. Valójában ez a légieset inkább az oroszok számára siker. A berepülésekkel felderítik a radarrendszereket, a különböző gépek észlelési távolságát, az észlelés-riasztás-érkezés idejét, rendjét. Az oroszok a nemzetközi légtérhasználati szabályokat szándékosan megszegik, ugyanis így folyamatosan tudják monitorozni a NATO protokoll szerint tevékenykedő gépek reakcióidejét, típusát, nemzetiségét, oldalszámait, fegyverzetét stb., tehát tulajdonképpen ezzel is harcászati információt gyűjtenek.

A Gripenek általi „elfogás” annyit jelent, hogy megfelelő manőverezéssel – amelynek során úgy kezeli a célpontot, mintha ellenséges szándékú lenne – megközelíti, majd a műszeres mellett vizuálisan is azonosítja, és dokumentálja az esetet (fedélzeti kamera vagy fénykép). Amíg a Gripenek számára az IRIS-T és a METEOR rakéták meg nem érkeznek, éles helyzetben a gépeinknek esélyük sincs az Szu-35-ösök ellen. Itt a piros 23 oldalszámú Szu-35 bal szárnya alatt egy rakéta látszik csak, az is talán csak gyakorló (a közzétett képből nem látszik eléggé), pedig akár 10 darabot is vihet légiharcrakétából... Ha éles lenne a helyzet, a Gripen szoftvercsomagja és radarja alkalmas az elfogásra, de a fegyverzetünk nem legjobb, a Sidewinderek elavultak, most élettartam-hosszabbításra várnak, tehát nincsenek is fent rajtuk, AIM_120 AMRAAM rakétákat hordoznak, amivel elméletileg BVR kategóriában fölényben vannak, de az IRIS-T és a METEOR nagyon kéne, hogy valós képességeik legyenek, és ne csak a platform legyen jó, hanem legyen mivel harcolni... No meg kéne a modern sisakcélzó, hogy a IR rakéták nagy szögeltéréssel történő indítási képességeit ki tudják használni, mert a szárny alá függesztett rakéta fejének látószöge korlátozott, de a sisakcélzó segítségével akár hátsó légtérben lévő gépek ellen is lehet indítani a rakétát...

Ugyanígy a H145-ös Airbus-helikopterekre is nagyon kellene már érdemleges fegyverzet, Spike rakéták, illetve valamilyen 70 mm-es lézeres, illetve nem irányított változat, ugyanis nemzetközi szemle szerint csak 5 db Nexter NC621 gépágyú konténert és szintén 5 db Thales FZ231 rakéta konténert vettek a 20 géphez, ez pedig csak 5 gép készlete, tehát a többin teljesen feleslegesen van fent a Force-H rendszer.