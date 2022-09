Extra, Cigánybűnözés :: 2022. szeptember 29. 16:18 ::

Pornószínésszé akart előlépni a traktorista, de végül ő került szopóágra

Imre traktorvezetésből él Csongrád-Csanád megyében. Egy 2021. januári délutánon értesítést kapott a népszerű közösségi oldalon regisztrált profiljára: egy fiatal hölgy jelölte ismerősnek. Az idősödő férfi azonnal visszaigazolta az ismeretséget, ezt követően a dekoratív nő beszélgetést is kezdeményezett: elmondta, hogy színésznőként dolgozik felnőtteknek szánt filmekben, majd lehetőséget kínált Imrének a csatlakozásra.

Az ajánlat nem kis összegről, havi egymillió forintról szólt, cserébe aktfotókon és filmekben kellett szerepelnie. A férfi kapva kapott az alkalmon, az ajánlatot elfogadta. A következő napokban Imre ismerősi köre tovább gyarapodott, több, állítólag a pornóiparban mozgó ismeretlen vette fel vele a kapcsolatot.



Illusztráció - az a gyanúnk, hogy Seron ennél barnább hölgyemény...

A nő, aki Seron művésznéven hivatkozott magára, többször is ígéretet tett Imrének arra, hogy elutazik hozzá, személyesen beszélik meg a nem mindennapi lehetőség részleteit, azonban az út minden alkalommal meghiúsult. Volt, hogy az üzemanyag fogyott ki Seron autójából, míg máskor elromlott a jármű; ami nem változott, az a kérés: Imre segítse ki szorult helyzetéből, pár tízezer forint átutalását követően már találkozhatnak is.

Pár tízezer forint a későbbi rendszeres milliókért? Ennél jobb befektetést nehéz lenne találni, Imre azonnal utalt.

Az autó viszont nem adta magát, végül a férfi ült buszra, hogy látogatást tegyen a hölgynél. Érkezésekor a buszállomáson két idősebb asszony fogadta, Seron sajnos nem ért rá. Egy családi házhoz kísérték Imrét, ahol alaposan szemügyre vették. A casting során egy lapot adtak neki, amire szerződést diktáltak: a traktoros telefonját és a nála lévő táblagépet marketingcélokra átveszik, azokat egy év múlva kaphatja vissza.

A következő napokban Seron többször jelentkezett. Változatos okokból, többek között orvosi vizsgálatokra, biztosításra és külföldi, az üzlettel kapcsolatos telefonhívásokra kért pénzt. A kiadások finanszírozására a nő hitelt is intézett – természetesen Imre terhére. A telhetetlen csalók itt nem álltak meg, a férfi internetbanki belépési adatait is megszerezték, ahonnan a fizetését rögtön át is utalták maguknak. Imre hónapok után tett feljelentést, akkorra már több mint 700 000 forinttal károsította meg a banda.

A nyomozás végeztével a rendőrök öt gyanúsítottal szemben, üzletszerűen elkövetett csalás elkövetése miatt küldték meg az iratokat az illetékes ügyészségnek - közölték a Police.hu-n.