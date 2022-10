Extra, Videók :: 2022. október 7. 17:48 ::

Győzikének van egy álma - az ország fideszes igazgatója jelentkezőket keres

"Meg is halnék Orbán Viktorért! A véremet is adnám a miniszterelnökért, lőjenek le!" - mondta a Fidesz értelmiségi holdudvarának egyik prominens tagja Ábrahám Róbert műsorában, a Talk44-ben.

A megvilágosodott zseni nem csak békemenetel, azt is elhatározta, hogy létrehoz egy alapítványt. És képes munkáról beszélni a saját vonatkozásában.

"Úgy gondoltam, hogy azt a munkát, amit 23 év alatt elvégeztem, szeretném kamatoztatni, ezért létrehoztam egy alapítványt. A neve az, hogy Mi is létezünk. (Ezt sajnos a saját bőrünkön tapasztaljuk nap mint nap - a szerk.) Az a célja, hogy azok az emberek, akik vidéken meg szeretnének szólalni, azok meg tudjanak szólalni. Ezeket az üzeneteket az alapítványon keresztül eljuttatom Orbán Viktornak, ugyanis szeretnék segíteni" - mondta el a szervezet céljait a Szeretlekmagyarország beszámolója szerint, a megvalósításhoz pedig Forgács István "romaügyi szakértő" segítségét kérte.

A műsorvezető megjegyezte, úgy látja, a kiállása miatt sok támadás éri, és megkérdezte, hogy ezekből van több vagy a támogató üzenetekből.

A válasz:

Rengetegen támadnak, de ez a jó az egészben. Akik ismernek, tudják, hogy mit akarok ezzel elérni. Akik támadnak, azok nyugodtan támadjanak! Ha kell, még a véremet is adom a miniszterelnök úrért! Ha azon múlik, akkor odaadom a véremet! Lőjenek le a miniszterelnök úrért! Képes lennék háborúba menni érte!

Azt is hozzátette, hogy Orbán Viktor semmi rosszat nem tett az országban, és ő szereti.

A fideszes művész úr azt is elmondta, hogy ő ugyanaz az ember akar maradni, aki eddig volt, de most szeretné megmutatni egy másik oldalát is:

Az a baj, hogy a bohócból most a cirkusz igazgatójának kell lennem. Eddig voltam az ország bohóca, most leszek az igazgatója.

Egy kis nosztalgia

A fentiekről az jutott eszünkbe, milyen szépen összecseng Győzike mostani vágya a miénkkel és egy 12 évvel ezelőtti cikkünkkel. Ugyanis abban szerepel az alábbi videó, melyet csodák csodájára azóta sem töröltek.

Régi darab, kedves emlék:

