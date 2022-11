Extra :: 2022. november 13. 21:46 ::

Brian, a győztes - Heti progresszió (CLIV. rész)

Ismét eltelt egy hét, lássuk hát az aktuális haladó híreket szerte a nagyvilágból! Minden olvasói levelet ezúton is köszönök, s továbbra is biztatok mindenkit a rovat szerkesztésében való aktív részvételre a hetiprogresszio@protonmail.com címen. Vágjunk is bele!

3. Hiába a TikTok az egyik legnépszerűbb alkalmazás a legfiatalabb generációk körében, s keresnek sokan milliókat érdektelenebbnél érdektelenebb tucatvideókkal, azért nem mindenhol fenékig tejfel a tiktokkerek élete sem. Két nigériai „TikTok-sztárt” ugyanis fejenként 20 korbácsütésre, 10000 (más forrás szerint 20000) naira büntetésre és 30 nap bíróságon végzett takarításra ítéltek , mert parodizálták és gúnyolták Abdullahi Ganduje-t, az északi Kano állam kormányzóját.



Az önfeledt mókázásnak korbács lett a vége (forrás: premiumtimesng.com)

Mubarak Isa Muhammedet és Muhammed Bulát múlt héten tartóztatták le, miután videójuk, amelyben a kormányzót korrupcióval, munkahelyi alvással és földrablással gúnyolják, elkezdett terjengeni a közösségi médiában. Wada Ahmed Wada ügyészségi ügyvéd szerint a fiúk anyaga alkalmas volt a „köznyugalom megzavarására”, továbbá rágalmazásnak is minősítette azt. A két tiktokker bűnösnek vallotta magát, a büntetéseken túl pedig nyilvános bocsánatkérésre is kötelezték őket, amelyet Ganduje felé a közösségi médiában kell meglépni. A fiúk bár enyhítést kértek, az ítéletet nem támadják meg, mert szabadságvesztéssel nem sújtották őket.

A tárgyalás, majd az ítélet egyébként a saría jogrendszer szerint történt, amely több nigériai államban, így Kanóban is működő törvénykezés. Az ilyen jellegű bíróság elé csak muszlimokat állíthatnak. Nigéria egyike azon afrikai országoknak, ahol a keresztény és a muszlim lakosság között rendszeres vallási villongások vannak, mivel a hívek száma nagyjából 50-50% között oszlik meg.

2. A képen látható valami nem a táradalom perifériáján tengődő beteg véglény, hanem egy felkapott sztár, egy győztes, az elborult 21. század egyik haszonélvezője és nyertese, hovatovább a létünket deformálni kívánó lobbi alázatos szolgája.

Brian Nguyen, egy biológiai férfi, aki magát transznemű nőnek tartja, s nem mellesleg egy Miss America szépségverseny nyertese is. A Miss Greater Derry 2023 egy ösztöndíjprogram 17 és 24 év közötti fiatal NŐK számára, legalábbis a leírás szerint. Ezt nyerte meg Brian.



Még transznemű nőnek is különösen ocsmány egy jószág ez (forrás: Twitter)

A New Hampshire-i nyertes Instagramon is ömlengett egy sort, ebből az is kiderül, hogy a jelenleg 19 éves „hölgy” a Nashua Community College üzleti menedzsment szakán tanul. Diploma után reménykedik, hogy „fenntartható, etikus és befogadó termékeket, például ruhákat, kozmetikumokat és kiegészítőket hozhat létre”, de karriert szeretne építeni és fejleszteni a modell- és közösségi médiaiparban is.

Miss Greater Derry azonban itt sem áll meg: „el van ragadtatva, hogy ő az első transznemű nő, aki helyi Miss America cím birtokosa, s reméli, hogy mindenkit büszkévé tud tenni”, illetve sajnos jövő áprilisban elindul a Miss New Hampshire címért is, hogy „mindannyian büszkék lehessünk rá”. Gondolom, ha nyer, ahhoz „semmi köze nem lesz semmilyen lobbinak”, mint ahogy „egészen biztosan ezúttal sem volt”.

Nem mellesleg egy szövetségi fellebbviteli bíróság döntése nyomán nem kötelező transznemű nőket a versenyzők közé felvenni, hiszen a Miss America szervezet érvényesítheti a „született nő szabályát” az első alkotmánykiegészítés védelme nyomán. A ronda, kövér Brian – akarom mondani Miss Greater Derry – egyébként a döntést követően nyerte el a címet, tehát nem lett volna muszáj engedni, hogy induljon.

1. A virtuális valóság és az azzal való állandó kísérletezés, fejlesztés még viszonylagos gyerekcipőben jár, de bőven hallani róla a közösségi médiában is. Ebből persze a játékipar sem maradhat ki, így a különböző platformokra készült VR-sisakok után itt egy olyan, amely tényleg megöl , ha elhalálozik a játékbeli karaktered. Érdekesség – ha ez önmagában nem lenne elég morbid – hogy a fejlesztő az Oculus VR alapítója, utóbbi pedig az egyik legismertebb VR-eszközöket gyártó cég, nem mellesleg a Facebook (Meta) egyik leányvállalata is egyben.



Azért ez teljesítménybeli motivációnak kissé durva... (forrás: Instagram)

Palmer Luckey fejlesztőt egy japán anime, a Sword Art Online inspirálta, ahol a szereplők egy videojátékban rekednek, de úgy, hogy nemcsak a karakterük, de a saját igazi életük is veszélyben forog.

A VR-eszközbe Luckey három robbanó modult szerelt be, amely elpusztítja a játékos agyát, amennyiben az „meghal” a videojátékban. Azonban a saját alkotója szerint az eszköz még fejlesztésre szorul, noha nem azért, mert túl durva, hanem mert meg kell oldani, hogy ne öljék meg „rosszkor” a sisak tulajdonosát. Épp ezért még ő sem tesztelte élőben a sisakot. (Médiahacknek hangzik, de eddig a média is teljesen komolyan adta elő, és a tobzódó elmebetegség létezésére jó bizonyíték ez a rovat – a szerk.)

Én személy szerint gyilkolósisak-mentes szép hetet kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk az őrület tárházát!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info