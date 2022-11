3. Hamarosan önálló cikket is szentelünk a jelenségnek – az évek során nem az első alkalommal, de a rovatban is fontos megemlíteni a legújabb "fekete innovációt" a Disney részéről. Az éppen aktuális mesehős-áldozat ezúttal Hamupipőke, akit a színész-énekes Brandy Norwood alakít majd, ráadásul nem is első alkalommal, hiszen már 1997-ben is bemerészkedett ebbe a szerepbe, jól demonstrálva, hogy a bajok bizony nem tegnap kezdődtek. Lassan már nem marad mese a Disney háza táján, amely érintetlen marad a "fekete ébredéstől".