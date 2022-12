Extra :: 2022. december 25. 20:59 ::

Destruktív szótárak - Heti progresszió (CLX. rész)

Elérkeztünk az év utolsó Heti progressziójához. Az egész éves kitartó figyelmet és olvasóink aktív közreműködését egyaránt köszönöm, a hetiprogresszio@protonmail.com az év végén sem zárja be kapuit, mint ahogy a sorozat is folytatódik a 2023-as évaddal. Most pedig lássuk 2022 utolsó heti válogatását! Vágjunk hát bele!

3. Ha esetleg valaki idegeskedett volna, miként díszítette Fekete-Győr András a karácsonyfáját, az most teljességgel megnyugodhat. A Momentum ex-elnökének természetesen még a karácsonyról is az LMBTQ-propaganda jut eszébe, így a kisgyermekével közösen aggatták a fára "A család az család" tematikájú díszgömbjeiket.



Minden a helyén! (fotó: Fekete-Győr András/Facebook)

Itt halkan tesszük hozzá, hogy elviekben létezik Magyarországon valami „gyermekvédelmi törvény”, ami olyan mint a Columbo felesége, mert én még sosem találkoztam vele soha, pedig az alábbi momentum is kimeríti a benne foglaltakat.

2. Elesett a női, illetve a férfi nem is, legalábbis a legújabb Cambridge szótárban biztosan . A változtatásokat még októberben eszközölték, azonban csak most lettek nyilvánosak. A döntés értelmében mindkét nem meghatározása eltér a hagyományostól, magyarán a transzneműeket is hozzájuk kutyulták, nyilván a „tolerancia” jegyében.



Ezt sem forgatjuk majd gyakran (forrás: dictionary.cambridge.org)

A jelenségnek persze nem mindenki örült, ám érdekesség, hogy John Hischauer konzervatív újságíró arra a következtetésre jutott, hogy a szótárak definícióit és a „tudományos, biológiai megközelítést” is sok esetben figyelmen kívül kell hagyni, hiszen a szótár szerkesztői vagy a tudományos intézmények élén regnáló személyek a lobbi szolgálatában sosem fognak a puszta igazság oldalán vélekedni.

A szerző véleménye szerint viszont a megoldás is legalább ennyire egyszerű s nagyszerű: a mindennapi életben kell hangoztatni, hogy a férfi az férfi, a nő az pedig nő, mellőzve ezzel a genderideológiát, valamint egész egyszerűen bíznunk kell az ősi konszenzusban, a normalitásban, melyek a kezdetektől átszövik társadalmaink motorját.

1. Végül a 2022-es Heti progressziót olvasónk két képével zárjuk, stílusosan az LMBTQ mellett egy másik gyakran szereplő témában.

Az persze már nem új keletű, hogy a Facebook gyakran dobál be nekünk különféle kért vagy kéretlen hirdetéseket, olvasónk pedig saját elmondása szerint valóban keresett állást az elmúlt időszakban, de kijelentette azt is, hogy ő egész biztosan nem akar olyan helyen dolgozni, ahol néger nők targoncáznak.



Vonzó munkahely

A másik kép talán többünknek is ismerős lehet, legalábbis olvasónk feleségének is feldobta a Facebook, de több alkalommal nekem is. A közösségi portál társkereső-részlegéről van szó, melyet úton-útfélen hirdetgetnek – attól függetlenül, hogy az illető keres-e társat vagy sem – „meglepő módon” egy kopasz (?) vagy legalábbis rövid hajú fekete nővel.



Még vonzóbb randipartner

Természetesen ebben sincs semmilyen irányított propaganda, biztosan „puszta véletlenről” van szó.

Nos, én ezúton kívánok további kellemes feltöltődést karácsonykor, publikációim természetesen lesznek még idén, a Heti progresszió azonban stílusosan január 1-jén debütál a 2023-as évaddal. Köszönöm még egyszer az egész éves figyelmet és közreműködést minden kedves olvasónknak.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info