Oszló görénytetem, gyakori költözés, lehúzott ismerősök - további adalékok Fajk Emese történetéhez

A minap a Mandiner összeállítása alapján már beszámoltunk az ukrán idegenlégióból is hasznot húzó Fajk Emese (Emese Fajk, Abigél Fuchs, Fayk Abigél Emese) kalandjairól. Azóta újabb érdekes részletekre derült fény a sajtóban, és maga a "főhős" is megszólalt. Alább a Transtelex – több ponton is válaszra váró, helyesírási problémákkal küzdő – cikkének közlésével adunk további adalékokat az izgalmas portréhoz.



Ha lebukott, mindig egy újabb abszurd magyarázattal állt elő Fajk Emese a Nemzetközi Légió sajtótájékoztatóján, Ukrajnában, 2022. júl. 8-án (képernyőmentés a Ukraine Media Center Youtube-videójából)

„Nagyon meggyőzően mesélt az életéről, egy percig sem kételkedtem a mondandójának igazságtartalmában. Minden részlet összeállt, hitelesen beszélt” - mondta egyik interjúalanyunk arról a kolozsvári születésű, 30 éves nőről, akit az ukrán elhárítás sikkasztással vádol. Fajk Emese – vagy ahogy az egyik közösségi oldalán használja, Fayk Abigél Emese – az orosz invázió után felállított Nemzetközi Légió egyik magas rangú tisztjének részletes jelentése szerint több millió dollár értékben lophatott el fegyveres erőknek szánt gyógyszereket, miközben a Nemzetközi Légió kommunikációs vezetőjeként dolgozott. A jelentés azt is állítja, hogy egy titokban készített felvételen elismeri, hogy rendszeresen használta a Nemzetközi Légiónak gyűjtött adományokat saját célokra, sőt az is felmerült, Fajk az orosz titkosszolgálattal is együttműködik. Utánajártunk, ki is ez a fiatal erdélyi nő, akit több országban is szélhámossággal vádolnak.

TEDx-konferencia, motivációs előadás

Korábban 2020 decemberében került be Fajk neve a hírekbe, akkor azzal gyanúsították meg az ausztrál sajtóban, hogy hamis banki átutalási megbízással próbált fizetni egy ingatlanért egy aukciós valóságshow-n. Amikor az ausztrál sajtó szembesítette azzal, hogy a 4 millió dollár, amit a Channel Nine televízió The Block nevű valóságshow-jának licitjén ígért egy luxusingatlanért, és amit a producernek átküldött képernyőmentések szerint át is utalt, valójában nem ért célba, Fajk Emese az állítólagos ügyvédjét hibáztatta, és azt ígérte, hogy napokon belül megoldja a dolgot.

Egy hónappal később blogbejegyzésben írt arról, hogy hiába próbálja ez ügyben elérni a csatornát, ezért lemond a ház megvásárlásáról. Azt is írta, hogy az őt ért vádak forrása egy bizonyos zaklató, aki azt állítja, hogy pénzt vett el tőle.

Miután Ausztráliában az ügy miatt forróvá vált a lába alatt a talaj, a hírek szerint Portugáliába költözött, a nevét pedig Abigél Fuchsra változtatta. A Daily Mail újabb cikkben tárta fel, hogy az itteni főbérlője, egy volt nagy-britanniai élettársa, illetve egy magyar designer is azzal vádolta, hogy akárcsak az ausztrál csatornát, őket is hamis banki átutalási bizonylattal próbálta meg átverni. Frissítés: Cikkünk megjelenése után az egyébként erdélyi designer a Transtelexnek is megerősítette, hogy Fajk Emese nem fizetett neki a megrendelt munkáért, csak screenshotokat küldött állítólagos utalásokról, majd mikor szembesítette ezzel, megpróbált kifogásokat keresni.

Az erdélyi közönség az ausztrál eseten kívül akkor hallhatott róla, amikor 2018-ban a marosvásárhelyi TEDx-konferencián motivációs előadást tartott , illetve két írása is megjelent a Transindex vélemény rovatában is – szintén szakértőnek adva ki magát a lap egyik volt újságírójának.

Megkerestük W. Szabó Pétert, a marosvásárhelyi TEDx rendezvény kurátorát, akit arról kérdeztünk, hogy annak idején milyen szempontok alapján válogatták be az előadók közé. A TEDx-es bemutatkozó szövegében egyébként Fajk Emese azt írta, hogy az Anakin Consultancy tanácsadó cég tulajdonosa, amely állítása szerint a terrorizmus elleni küzdelemre, békefenntartásra és kiberbiztonságra szakosodott, és kliensei között ott volt az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és az Apple is.

Soha nem félt kiállni a közönség elé

„Ha jól emlékszem, egy londoni konferencián találkoztunk, valaki bemutatott neki. Nagyon meggyőzően mesélt az életéről, egy percig sem kételkedtem a mondandójának az igazságtartalmában. Minden részlet összeállt, hitelesen beszélt a kiberbiztonságról, de hogy például a »terrorizmus elleni küzdelem és békefenntartás« részhez valóban értett-e, azt már nem tudnám visszaigazolni, mert ahhoz én sem értek” – részletezte W. Szabó Péter, aki egy IT céget vezet és többek között mesterséges intelligencia kutatásával is foglalkozott.

Elmondása szerint ő javasolta Fajk Emesének a TEDx-en való fellépést, hiszen akkor nagyon érdekesnek találta a tevékenységi körét. „Jók voltak a referenciái, érdekes élettörténete volt, hihetően beszélt, amely fontos szempont egy TEDx-előadónál” – hangsúlyozta.

Amúgy az az érdekes, hogy a TEDx-előadók nem kapnak pénzt a fellépésért, szóval neki ebből nem volt semmilyen anyagi haszna, az egyetlen ok, amiért vállalhatta, hogy ezáltal is tovább növelte a megbízhatóságát

– érvelt W. Szabó, majd hozzátette: miután 2020-ban Ausztráliában csalással gyanúsították meg, úgy döntöttek, hogy a TEDx csatornáiról eltávolítják a fellépéséről készült videót, hogy többé ne használhassa referenciaként.

Amikor a rendezvény fellépőinek ellenőrzésére kérdeztünk rá, W. Szabó azt mondta: a 2018-as kiadásra még 2017-ben válogatták össze az előadókat, abban az évben pedig semmi nyoma nem volt még annak, hogy Fajk egy szélhámos lenne. „Azon felül, az általa olyan sokszor említett Anakin Consultancy cég valóban létezett az angol cégbíróság adattárában, amelynek tényleg Fajk volt a tulajdonosa. A trükk valahol ott lehetett, amikor azt állította, hogy az Anakin szerződéses viszonyban van az ENSZ-szel és az Apple-el” – mutatott rá. Mint hozzátette, a cég oldalát is megnézte, és ott is szerepeltek ezek a referenciák, ő pedig azt gondolta, hogy a globális szervezet, illetve a közismert cég ügyvédei biztos kiszűrnék, ha valaki hosszú távon ilyen módon élne vissza a nevükkel.



]Fajk Emese TEDx-előadóként (fotó: Bereczky Sandor / TEDx)

A brit cégbíróság online adattárában szereplő adatok szerint az Anakin Consultancy nevű céget valóban az Egyesült Királyságban jegyezték be 2017-ben, Fajk Emese volt az egyetlen alkalmazottja és igazgatója, 2019-ben pedig feloszlatták. A cég honlapja már nem elérhető, Instagram-oldalának pedig 13 követője van és három, a cég jelölt tevékenységi területéhez nem kapcsolódó bejegyzés szerepel rajta, többek között egy cicás fotó is. LinkedIn-profilján Fajk Emese jelenleg nem az Anakin vezetőjeként, hanem az ENSZ senior tanácsadójaként szerepel. Ezzel az információval kapcsolatban levelet is küldtünk az ENSZ-nek is, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

A 2018-as TEDx-előadásában Fajk Emese egyébként arról beszélt , hogy Kolozsváron született és számos ellógott Brassai líceumos matekóra után, amikor egyetemre került, úgy döntött, hogy ennek kevés értelme van. 2012-ben jobbnak látta külföldön tanulni és öt londoni egyetemre adta be a jelentkezését. Ezek közül háromtól kapott visszajelzést, majd Londonban elvégezte a viselkedéstudomány (behaviour sciences) és a fényképészet szakokat is. Mint állította, éppen a New York-i Columbia Egyetemen végzi a Phd-jét a genetika és fejlődéstan karon. Előadása lényege az volt, hogy miként változtatta meg a külföldön tanulás ahhoz képest, ha otthon maradt volna: arra kényszerült, hogy személyesen és professzionálisan is fejlődjön, illetve hogy egészen megváltozzon, és az első munkahelye (fotóasszisztens) több tapasztalatot hozott számára, mint akármilyen romániai diploma.

Azt is mondta, hogy három országban él szimultán (Anglia, Amerika és Románia) és mindkét kedvenc városában otthon érzi magát, Londonban és New Yorkban is. Rengeteget kell utaznia a munkája miatt, aminek az az előnye, hogy gyakran szükséges perspektívát váltania, ez meggátolja abban, hogy bármelyik nézőpontba is belesüppedjen. Előadását egy Robert Mapplethorpe idézettel zárta, amely szerint a váratlant keresi, azokat a dolgokat, amelyeket soha nem látott korábban.

Sok-sok egyetem, sehol egy diploma?

Fajk Emese annak idején a TEDx-es bemutatkozójában azt is állította, hogy viselkedéstudományokból és fotográfiából szerzett diplomát Londonban, ám intézményeket nem említett, azt viszont igen, hogy korábban ökológiát tanult a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen és fotográfiát a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen.

Mint utánajártunk, 2011-től valóban beiratkozott a BBTE ökológiai szakára, van oktató, aki volt diákjaként emlékszik is rá, de nem diplomázott, vélhetően az első év után már otthagyta a képzést. Ezt követően egy rövid ideig a Sapientia EMTE hallgatója volt, egyik diáktársa megkeresésünkre megerősítette, hogy a 2012-2013-as tanévben évfolyamtársak voltak, de Fajk Emese nem igazán járt az órákra, a vizsgákra sem nagyon ment el, majd teljesen kimaradt. A Filmművészet, fotóművészet, média szak végzettjeinek listáján így már nem is szerepel a neve. Levélben megkerestük a LinkedIn-profilján jelenleg is szereplő University of West London kommunikációs osztályát is, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

A középiskolai tanulmányait egyébként, ahogy előadásában is említette, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceumban fejezte be, vélhetően nem lehetett rossz tanuló, mivel a Szabadság napilap 2011. május 30-i számában írt arról, hogy Fajk Emese a lap díjazottja lett és kiderül, hogy a ballagáson Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című versét szavalta el. Információink szerint viszont 10-ik osztályos koráig Szatmárnémetiben élt.

Régi ismerősei is állítják, hogy gyakran kamuzott

Több kolozsvári ismerősét is megkerestük, hogy megtudjuk, észleltek-e valamilyen furcsa viselkedést nála, vagy olyasmit, amiből kiderült, hogy már akkor megpróbált félrevezetni másokat. Többen még név nélkül is inkább elzárkóztak attól, hogy beszéljenek róla. Egyikük szerint Fajk Emesének minden szava és tette hazugság vagy túlzás volt. Többen is megerősítették, hogy gyakran kapták rajta hazugságon, de ez nem igazán zavarta, ha lebukott, mindig egy újabb abszurd magyarázattal állt elő. Kolozsvári egyetemi évei alatt előfordult például, hogy késett a lakbér kifizetésével, amire meglepő magyarázatokat adott, volt, hogy azt állította, elutalta, de mégsem ért oda.

Voltak olyanok is, akiktől kölcsönkért és aztán nem fizette vissza. Egyik ismerőse elmesélte, hogy jelentős összeggel rövidítette meg őt, amikor egy angliai városban felkereste, és az ott tartózkodása alatt mindent, a drága szállodát is vele fizettetett ki, mert állítása szerint a pénztárcája a repülőn maradt. Azt ígérte, hogy később átutalja a pénzt, az összeg azonban sosem érkezett meg.

„Nem volt okom gyanakodni, jóban voltunk, állítása szerint nagyon jó munkája volt és egy angol pasi pénzét költötte, nem is a sajátját” – mesélte az illető. Elmondása szerint Fajk Emese előbb banki problémára fogta a dolgot, majd amikor személyesen kereste fel Londonban, mindenféle indokkal halogatta a fizetést, aztán pedig elérhetetlenné vált.

Egy másik régi ismerőse szerint Fajk Emese 2013-ban költözött el Kolozsvárról Londonba, ahol állítása szerint a University of West London diákja volt, körülbelül 3-4 év múlva pedig New Yorkba költözött át, majd onnan Új Zélandra, végül Ausztráliában és Portugáliában is lakott – innen vezetett az útja Ukrajnába. (Információink szerint egyébként az Abigél nevet Londonban kezdte el használni, azért, mert az angolok sehogy sem tudták kimondani, hogy Emese.)



Fajk Emese (jobbra) és három külföldi légiós katona egy ukrajnai sajtótájékoztatón, 2022. júl. 8-án (képernyőmentés a Ukraine Media Center Youtube-videójából)

„Ritka beszélgetéseink alkalmával annyit észrevettem, hogy sosem tud egy-két hónapnál többet maradni egy lakásban. Valahogy mindig van valami kifogás, ami miatt tovább kell álljon: hogy a tulaj hülye, hogy nem működik a fűtés, ilyenek. Tavasszal pedig Ukrajnában kötött ki. Erről kb. csak annyit tudok, amennyit néha olvastam a neten, meg amiket posztolt az Instagram-oldalára” – mesélte.

Egyik ismerőse arról a bizarr esetről is beszámolt, hogy volt egy Zakuszka nevű görénye, amelyet egy ketrecben tartott a teraszon és az állat valamiért elpusztult. Aztán a tetem ott feküdt közel két hétig nyáron a melegben és oszlásnak indult, mire a lakástulajnak kellett rászólnia, hogy takarítsa el. Egy másik kolozsvári bérelt lakásból pedig hirtelen, szó nélkül távozott, anélkül, hogy fizetett volna, és minden holmiját illetve egy másik házi kedvencét, egy sündisznót is egyszerűen otthagyott a házban.

Mit mond a vádakra Fajk Emese?

Fajk Emesével a botrány kirobbanása idején még leblokkolt, majd január 4-én este mégis feloldott Facebook-oldalán keresztül megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot, hogy megkérdezzük, mit gondol a legújabb vádakról, de egyelőre nem jártunk sikerrel. Korábban azt nyilatkozta a Daily Mailnek, hogy „lejárató kampány” áldozatának tartja magát, és a nyomozók még nem szembesítették egyetlen bizonyítékkal sem, szerda este pedig a Facebook-oldalán egy bejegyzésben reagált az ukrajnai sikkasztással kapcsolatos vádakra is.

„Közvetve és közvetlenül is álltam már olyan emberek útjában, akik megpróbálták kihasználni a Légiót, és a Légióban töltött idejüket a saját hasznukra és hírnevükre. Ugyanezek az emberek a forrásai ezeknek az alaptalan vádaknak és támadásoknak, amelyeknek hónapok óta az áldozata vagyok” – írta a Facebook-oldalán. „Bár több ember többször ígért bizonyítékot ezen állítások alátámasztására, ezek a mai napig nem érkeztek meg” – tette még hozzá. Állítása szerint pedig mind az ukrán szárazföldi erők, mind az ukrán titkosszolgálat biztosította őt arról, hogy nem zajlik vizsgálat ellene.