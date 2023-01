Anyaország :: 2023. január 4. 18:20 ::

Ki ez a magyar származású átverőművész, aki az ukrán hadsereget is megrövidítette?

Nemcsak a 2,5 millió dolláros nagypálya vonzotta, simán elemelte exbarátja párszáz dolláros búváróráját, és még saját bérelt lakása tulajdonosát is ugyanazzal a trükkel akarta átverni. Rejtély, hogyan került az ukrán idegenlégió egyik vezető pozíciójába, de az biztos, hogy története megér pár bekezdést: íme Emese Fajk karrierje a Mandiner összeállításában.

„A könyvek a bűnös szenvedélyem” – hirdeti profilján Emese Fajk, a pillanatnyilag talán legismertebb hazánkfia.

Sokan hírt adtak arról a magyar származású harmincas ausztrál nőről, akit azzal vádolnak, hogy októberben több millió dollárnyi orvosi felszerelést lopott el egy kijevi raktárból. A zsákmány külföldi adományokból származott, és főleg gyógyszereket, gyógyászati eszközöket tartalmazott, amelyeket egyébként a frontra szántak. Sok pénz is eltűnt. Az egész összesen mintegy 2,5 millió dollárt (csaknem egymilliárd forintot) ért, a gyanú szerint pedig a nő az egészet elsikkasztotta, de még attól is tartanak az illetékesek, hogy esetleg átjátszotta az oroszoknak a felszerelést. Amikor vizsgálódni kezdtek, hirtelen elkezdtek előkerülni az eltűnt szállítmány egyes részei…

A nő története egyébként már nyáron bejárt a világsajtót, amikor kinevezték az idegenlégió egyik vezető pozíciójába, és egy kicsit jobban utánanéztek, ki fia-borja.

Nos, a Daily Mail ekkori összeállítása szerint a hölgy fiatal kora ellenére igen kalandos életutat tudhat maga mögött. Eredetileg Magyarországon született, Londonban volt egyetemista, majd New Yorkban próbált szerencsét, eredeti szakmája szerint kiberbiztonsági szakértő, angliai Anakin Consultancy nevű cége „terrorellenes, békefenntartó és kiberbiztonsági” szolgáltatásokat kínált. Korábban használt Facebook-profilja szerint 2013-ban vegetáriánus lett, az LMBTQ-szivárványos macskaprofil (az állat a valószínűleg saját, Rascal nevű macskája), átlagos nyugati vagy nyugatos lány, semmi izgalom.

Kiberszakértő, mélytengeri búvár, vadakat terelő juhász

A TedX-en látható nyilvános életrajzában viszont már 2017-ben azt állította, ügyfelei között tudhatja az Apple-t és az ENSZ-t is; vállalkozása 2016 és 2019 között működött Londonban, ekkor a kormány töröltette a regisztrációját. A magát egyébként olyan „izgalmakat kereső és adrenalinfüggőként” aposztrofáló Emese Fajk, aki „néha háborús övezetbe költözteti irodáját”, ezután Ausztráliába költözött, nemzetközi hírnevét itt alapozta meg.

Méghozzá azzal, hogy 2020 novemberében egy tévéműsorban, nagy médiafigyelem mellett egy aukción megszerzett egy ötvenes években felújított házat, azonban az érte kifizetendő 4,2 millió dollárt sosem látta a két átvert tulajdonos: Emese Fajk ugyanis hamisított banki papírokkal próbálta igazolni, hogy elutalta a kérdéses összeget, a tulajdonosok később könnyek között számoltak be a történtekről, a szélhámos pedig azt mondta az őt megkereső riporternek, hogy maga sem tudja, mi történhetett, de utánajár, egyébiránt pedig ragaszkodott hozzá, hogy elutalta a mintegy 1,6 milliárd magyar forintnak megfelelő összeget. Azt állította, nem kapta meg a szükséges banki nyomtatványokat, vagyis adminisztrációs probléma történt.

A történtek után a nő a portugál Madeira szigetére menekült, ahol Abigél Fuchs néven kezdett új életet, és a vádak szerint megpróbálta ugyanezt a hamis utalásos játékot eljátszani egy a sziget kvázi-fővárosán, Funchalban, itt csak egy bérlemény kapcsán. A városban közben Tinderen sikerült felszednie egy Steve Silva nevű kriptovaluta-kereskedőt, akinek ugyancsak előadta az Apple-re és ENSZ-re vonatkozó meséjét. Amikor azt állította, hogy főbérlője pozitív Covid-tesztje miatt nem találkozhat a férfivel, Steve Silva meg akarta látogatni a nőt annak lakásán, ahol az ismeretlen „Emese” név fogadta, mígnem egy gyors netes kereséssel fény derült Emese Fajk ausztráliai múltjára.

Azt is megtudta – immár a barátnőjének lakást bérbeadó tulajdonostól –, hogy kicsiben ugyanezt játszotta el vele, egy mintegy 4200 dolláros állítólagos utalással.

Hamarosan kiderült, hogy a két eset igazából csak a skála két végpontja: a nő egy korábbi brit barátja egy 50 ezer fontos (akkori értékén 20 millió forintos) fizetési bizonylatot mutatott, amelynek ellenértéke sosem érkezett meg az érintett bankszámláról; egy magyar grafikust is megrövidített hasonlóképpen 1000 dollárral, minden esetben arra hivatkozott a nő, hogy valamilyen adminisztrációs probléma lassítja az átutalást.

Miután a nő ködösíteni kezdett, a pórul járt Steve Silva rendőrt hívott a lakáshoz, hogy legalább a nála levő vagyontárgyait – egy értékes GoPro-kamerát és egy búvárórát (Emese Fajk többek között mélytengeri búvárkodással ütötte el az idejét a gyönyörű sziget partjainál) – vissza tudja szerezni. A nő azonban felszívódott – és Ukrajnában bukkant fel újra, 2022. áprilisában.

Úton a nemzeti hőssé válás felé

Fajk előszeretettel szerepelt az Ukrán Nemzetközi Védelmi Légió reklámfotóin is, a vékony, szőke lány kiváló reklámarc volt a külföldieket Ukrajna védelmére toborzó egységeknek; ismert: több ország – köztük Ausztrália – is megtiltja állampolgárainak a belépést, Ukrajna azonban állampolgárságot és jövedelmet kínált a külföldi harcosoknak. Utóbb beszüntették ugyan a toborzást – mint a Daily Mail megjegyzi, a harctéren tapasztalatlan külföldiekből a kijevi hadvezetésnek lett elege, a külföldieknek meg abból, hogy szerintük ágyútölteléknek használják őket, ezért szigorúbb követelményeket támasztottak, amelyek alapján az április 8-án bezsuppolt hölgyet pár nappal később már fel sem vették volna az egységbe.

Így viszont szerencséje volt; Emese Fajk előbb fordítóként dolgozott az Éhezők Viadalából ismerős Fecsegő Poszáta fedőnéven, majd július 1-től kommunikációs igazgatóként szolgált, ráadásul nem is rossz fizetésért, havi 10 ezer euróért (nagyjából 4 millió forintért). Július 1-jei sajtótájékoztatóján három másik külföldi harcos társaságában Harkivban beszélt a légió állapotáról, ekkor figyeltek fel rá és nyomoztak egy kicsit utána.

Emese Fajk egyébként a légióban saját nevén szolgált (igaz, lisszaboni címmel), bár magát sűrűn hívatta Abigélnek is. S mint a Daily Mailnek mesélték, ugyanazt a mesét adta elő az Apple és az ENSZ nevű ügyfeleiről, a hatalmas penthouse lakásáról, luxusautóiról. A nőnek mindenesetre annyira nem jött be a zsoldosélet, a lapnak egy önkéntestársa arról is beszélt, hogy három és fél hónap után már az egyenruhát sem szívesen hordta – számolt be júliusban a lapnak.

S ekkor még csak a légió jó hírnevét féltették a rovott múltú nőtől, így, nem tudni miért, meghagyták székében. Ő pedig a gyanú szerint nem habozott kinyúlni a végre karnyújtásnyira került pénz után…