Második részéhez érkezett a Heti progresszió 2023-as évadja. Ezúton is köszönöm az év elejéhez képest rekordmennyiségű üzenetet, már pusztán ezek hetekre elég munícióval látták el a sorozatot. Ne is húzzuk tovább az időt, harcra fel!

Tudom, a „gipsy” angolul vándort is jelenthet, azonban a termék leírása gondoskodott róla, hogy nekem legyen igazam. E szerint a Gipsy Water egy „óda a roma kultúra szépségéről, egyedi szokásairól, bensőséges hiedelmeiről és megkülönböztetett életviteléről”. Erről a „megkülönböztetett életvitelről” és „egyedi szokásokról” úgy hiszem, egész Európa tudna mesélni, habár hozzátesszük, hogy ezen valós élmények alapján aligha a parfüm az első szó, ami az ember eszébe jut, hacsaknem a szintén cigányok által árusított olcsó márkamásolatokra gondolunk, amelyeket előszeretettel szórnak a Blaha környékén.

Azonban itt hamisítványok, vér, pengék és szenvedés helyett mást kapunk a Gipsy Watertől: „a veleszületett nomádság színes illatkavalkádját” ahol „a fenyőtű és szantálfa fás jegyei keverednek borostyánnal és friss citrusfélékkel”, hogy így „idézhessék meg nekünk az erdőben töltött cigány éjszakák lázát” (gondolom itt „cigány éjszaka láza” alatt nem azt értik, hogy összevernek, kirabolnak, majd az erdőben hagynak).

Aki szeretne elmerülni a Gipsy Water nyújtotta lázas és forró izgalmakban, az a fenti hivatkozásra kattintva „pusztán” 205 euróért, vagyis mostani árfolyamon 80975 forintért be is zsákolhat belőle 100 ml-t, az ügyesebbek meg fogják és autentikusan csak ellopják, így adózva az erdőben töltött „cigány éjszakák” meghittsége előtt.

2. Kedves olvasónk év végén Linzben járt, ezzel kapcsolatban osztott meg velem pár szomorú információt a szebb napokat látott városról.

Gondolom, azon bár senki nem lepődik meg, hogy a város tele van „színes emberekkel”, de a belvárosban még a gyalogátkelőhelyek is szivárványszínűek, a gyalogos közlekedési lámpákon pedig a szokásos motívumok helyett egynemű párok különböző sziluettjei sejlenek fel.

Kaptam egy mellékletet is az ún. „Planet Linz” kampányról, amely a Linz Tourismus helyi, meglehetősen rendhagyó kezdeményezése. A kampányt a neve alapján nem túl meglepő módon „Linz Bolygó” köré építették, amelyhez még egy 10 perces kisfilmet is kapunk, saját oldallal , meg mindennel.

Meg kell hagyni, hogy a város történetének és turisztikai célpontjainak egy kvázi egységes narratívába való tömörítése egy saját történet mentén meglehetősen ötletes, csak ugye ez is jócskán magán viseli a 21. század jellegzetességeit. Magába a történetbe a rovat keretei miatt nem szeretnék túlságosan belemenni, társadalmi aktualitásokkal foglalkozik, lényeg, hogy a történet szerint Elon Musk Mars-expedícióra tartó űrhajósai a vörös bolygó helyett inkább Linz Bolygón szállnak le. Ketten vannak, ebből az egyik a mellékleten is látható fekete férfi, aki oké, legyen űrhajós, ha ennyire akarják, de, hogy egy német városnak ő mégis miért legyen turisztikai arca, ép ésszel fel nem fogható. Mondjuk az olvasónk által leírt Linz-atmoszférába simán belefér.

1. Végül pedig lazítsunk ezzel a videóval! A karácsonyi szabadrablás után már-már könnyfakasztó magányban csücsülnek a különböző típusú, ám mind-mind fekete játékbabák, amelyekből szemlátomást a legkevesebb fogyott az ünnepi időszak alatt. Hallatlan rasszizmus!

Ezúttal is köszönöm minden kedves olvasónk figyelmét, no meg persze a beküldött leveleket is, ezeket továbbra is várom a szokásos címre, a hetiprogresszio@protonmail.com -ra.