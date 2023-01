3. Kedves olvasónk válogatásával kezdjük, akinek nem éppen jól lövi be az algoritmus, milyen reklámokat zúdítson rá a Facebook. Ennek megfelelően lelkes húsevőként (mondjuk lehet, hogy éppen ezért) vegán dolgokkal bombázzák, de nős, családos ember létére a Háttér Társaság is az „előbújásra” biztatta és itt egészen biztosan nem a bújócskára gondoltak.

Utóbbi esetében különösen röhejes, hogy amíg ezek a reklámok szabadon terjenghetnek az éterben, a heteroszexuális, fehér, keresztény értékrend propagálása továbbra is a megvetendő, gyakorta tiltott dolgok közé tartozik a Facebookon is.

2. A most 36 éves Danny Wakefield női nemi szervekkel született, de transzmaszkulin nembinárisként határozza meg önmagát. Két évvel ezelőtt elhatározta, hogy szünetet tart a „rendkívül sikeres”, kilenc éve tartó tesztoszteronkezelésében (korábban kettős masztektómián is átesett), majd egy egyéjszakás kaland után teherbe esett . „Maszkulinitása” ellenére vállalta az anyai szerepet, no meg az apait is, ezzel rendszeresen traktálja is az emberiséget közösségi oldalain.