Extra, LMBTQP+ :: 2023. február 5. 22:20 ::

ChatGPT, a költő - Heti progresszió (CLXVI. rész)

Olvasónk próbája a nemrég debütált ChatGPT-vel, majomparádé Amerikában és a British Museum buziskodása. Ezek az anyagok kaptak helyet február első Heti progressziójában. Essünk is rögtön neki!

1. A ChatGPT névre hallgató chatbot 2022 novemberében debütált, és azóta töretlen népszerűségnek örvend. A mesterséges intelligencia gyorsan, azonnal, generált szöveggel kommunikál a felhasználóval, habár azért a nagy felhajtás ellenére bőven fedezhetőek fel hiányosságok is a program terén. A ChatGPT-t az Open AI mesterséges intelligencia kutatólaboratórium alkotta meg, amely több szállal kapcsolódik a Microsofthoz is.

A ChatGPT-vel én is beszélgettem, fél perc alatt sikerült is összevesznünk a Harmadik Birodalom és Adolf Hitler megítéléséről, de ez most mellékes. Olvasónk is tett fel neki kérdéseket, jobban mondva kért tőle dolgokat, a jobb átláthatóság kedvéért ezeket párokban közlöm. Íme!

Aktuális téma, hogy a mesterséges intelligencia egyre több ember hivatását kiváltja, így például képes már verseket, akár könyveket is írni. Ez lehet, hogy így van, de a pótolhatatlan emberi elmét, megannyi nézőpontot és gondolkodásmódot nem tudja szimulálni, így az MI által generált versek erőltetett módon díszesek, túltengőek, semmitmondóak, hiszen nem tartalmaznak valódi érzéseket. Olvasónk arra kérte a ChatGPT-t, hogy generáljon neki különböző témákban verseket.

Az első csokor a fehér, illetve a fekete felsőbbrendűségről szól, és általánosságban mondhatjuk, hogy az MI mindkettőt elutasítja, károsnak, gyűlölködőnek tartja. Mindezt erőltetett ellentétpárokkal igyekszik alátámasztani, ahogy az látható.

"A szegényeknek segíteni kell, a bevándorlók védelme és a föld megóvása, ez a legfontosabb dolog" – szemlátomást az MI nem tud mit kezdeni a woke tágabb fogalmával, azonban érdekes, hogy amíg a rasszalapú felsőbbrendűséget elutasítja, a "woke felsőbbrendűség" kifejezésre egész máshogyan reagált, még ha eléggé keszekusza is lett a végeredmény. Ugyanez elmondható a "woke hatalma" szegmensről is, ahol túláradóan a "végtelen tudást adó erőnek" titulálja.

A legszembetűnőbb különbség a "fehérek hatalma" és a "feketék hatalma" között volt. Amíg az előbbit lehordta az MI, "szégyenletesnek" nevezve azt, az utóbbit felmagasztalja és "dicsőséget akar adni" nekik.

Ebben az esetben kizárt, hogy tévedésről lenne szó, hiszen adott témakörön belül vagyunk, nyilván a rendszer ugyanolyan kódok mentén értelmezi a két fogalmat. Külön aggasztó, hogy a ChatGPT a "fehérek hatalmának megszűnését" kívánja, hogy "a világban egyenlőség uralkodjon".

Noha kijelenthetjük, hogy a ChatGPT versei műviesek, erőltetettek, érződik rajta az emberi alkotókészség hiánya, kongó ürességükben mégis van valami aggasztó. Ezt egyelőre még nehéz szavakba önteni, mindenesetre, ha a verseit nem is, magát a rendszert tudósok alkották. Nyilván a ChatGPT az "átlag parasztoknak" odadobott gumicsont és az MI-fejlesztések messze előrébb járnak attól, amit sejtünk. Megalkotóik szándéka széles skálán mozoghat, így nem árt fenntartásokkal kezelni az erre irányuló kutatásokat.

2. Lazításképpen a komolyabb téma után most nézzük meg A dzsungel könyvének élőszereplős változatát, amely valahol a szebb napokat látott, messzi Amerikában játszódik. Van itt hajtépés, visítozás (minden második szó a "bitch"), de előkerül egy baseballütő, amit használ is a tulajdonosa. Amúgy az a durva, hogy a lila pólós dagadt nigger nő, aki egy tankként funkcionál a felvételen, hiába kapott legalább hármat a pofájára, zombiként úgy verekedett tovább, mintha mi sem történt volna, sőt a végén visítozás közepette még némi eszközhasználatot is elsajátított az evolúciós fejlődés eme korai szakaszában. Biztos ő is egy "éhező áldozat", akit etet az állam.

A GTA San Andreas című játékot idéző jelenetek nem hiába kaptak helyet a BitChute-on, YouTube-ról ugyanis secperc alatt letörölnék, legalábbis ezzel a címmel ellátva biztosan.

Megjegyzem, amíg egymást ütik, azzal nincs semmi baj.

1. Ne maradjunk azért LMBTQ-percek nélkül se, ezúttal a British Museum az ügyeletes haladó. Február ugyanis náluk az LGBTQ History Month időszaka (amit februári születésűként kikérek magamnak), ennek alkalmából a Warren Cup (Warren-kupa) névre hallgató műtárgyukat vették elő, amit még 1999-ben vásároltak fel 1,8 millió fontért. Egyes kutatók szerint azonban az ókori Római Birodalomból származó tárgy valójában 20. századi hamisítvány.



Ez inkább pedofil tartalom, de végülis sokan (ezek szerint a British Museum is köztük van) küzdenek már azért, hogy ez is az LMBTQ része legyen (fotó: British Museum / Instagram)

A kupa ezüstből készült és "erotikus jeleneteket" ábrázol, konkrétan két "azonos nemű párt", akik anális úton létesítenek szexuális kapcsolatot, miközben az ajtóból egy ötödik személy – szintén férfi – lesi őket. A homoszexuális jelenetek ábrázolása nem teljesen idegen sem az ókori római, főként az ókori görög művészetektől, azonban a kupán látható párok egyikénél az egyik tag egészen biztosan egy prepubertás srác, de a másik párral kapcsolatban is lehetnének hasonló kérdéseink. Tehát ez esetben a British Museum inkább a homoszexuális pedofíliát népszerűsíti, amelyet ezek szerint egy lapon kezel az LMBTQ-irányzatokkal.

A múzeum a tárgy leírását egyébként arra használja fel, hogy kitérjen rá, meddig volt illegális a homoszexualitás Walesben és Angliában (egyébként a jelenlegi állapotokhoz képest meglepően sokáig, 1967 júliusáig), amíg a kupán szereplőket csak lazán "male lovers"-ként (férfi szeretők) emlegeti.

Kicsit olyan érzésem van ezzel az LGBTQ History Monthfal kapcsolatban, mint a Black History Month vagy a holokausztemléknap(ok) esetében. Adott időpontok szerint működnek, mégis az ember úgy érzi, mintha egész évben terítéken vannak az időintervallumok ellenére.

Megköszönöm a kitüntetett olvasói figyelmet erre a hétre is, az anyagokat pedig továbbra is a hetiprogresszio@protonmail.com címre várom. Jövő héten folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info