Mire a 178 német Leopard 1-es megérkezik, véget érhet a háború

A német szövetségi kormány biztonsági tanácsa kedden jóváhagyta összesen 178 darab Leopard 1-es harckocsi leszállítását Ukrajnának – írta meg a Der Spiegel. Ez sokkal több, mint amennyiről eddig szó volt.



Fotó: Eckehard Schulz / Imago

A németek pár napja még 29 darab szállítható Leopard 1-esről és 88 darab felújításáról beszéltek. Emellett 14 modernebb, 2A6-os Leopardot is ígértek Ukrajnának. A 178 Leopard 1-es harckocsit a raktárakból szedik elő, írja a lap: ebből 88 Olaszországból érkezik vissza Németországba. Állítólag a német kormány állja a teljes számlát: a felújítást és szállítást is. A 178 Leopard leghamarabb 2024-ben érkezhet Ukrajnába.

Régi konstrukció

– A Leopard 1-es ugyanúgy hatvanas évekbeli konstrukció, mint a nyugati elemzők által kinevetett T 62-es, amit jellemzően a szakadárok kaptak meg – mondja a Mandinernek Somkuti Bálint hadtörténész, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója.

Szerinte a kérdés az, hogy az amúgy vékony páncélzatú jármű milyen műszerezettséget kap és milyen fegyvert. Ha jót, akkor képes lehet megállni a helyét modernebb orosz eszközökkel szemben is. Ehhez meg kell erősíteni a páncélzatát és a 105 milliméteres ágyúját, és a műszereit is ki kell cserélni. Ez azonban nagyon sokba kerül, és nagyon hosszú idő. Nem véletlen, hogy idén nyárig eredetileg csak harminc darabot ígértek.

A kiképzési idő biztos, hogy legalább hónapokba telik, különösen azért, mert az ukránok által megszokottnál teljesen eltérő felfogásban épített járműről van szó. Ha teljesen új kezelők kerülnek bele, akkor ez hat hónapot is igénybe vehet, ha viszont olyasvalaki vezeti, aki már irányított harckocsit, és tudja, hogy az teljesen máshogy viselkedik, mint egy busz vagy teherautó, akkor valamivel kevesebb.

Óriási előnye a Leopard 1-nek, hogy 40-45 tonnás súlya miatt a jelenlegi ukrán logisztikai eszközökkel együtt is használható – tette hozzá Somkuti. – Ez a felismerés tükröződik abban, hogy nem küldenek nehéz, 70 tonnás nyugati járműveket, hanem a könnyebb eszközöket küldik.

Belesodródnak-e a németek a háborúba?

Mivel ebben a háborúban nem volt hadüzenet, ezért lehetetlen megállapítani, hogy mit tartanak casus bellinek az oroszok – jegyezte meg Somkuti. – Minden eszkalációra, ami érintette őket, határozottan és durván reagáltak, amire a legjobb példa a Kercsi-hidat ért támadás, ami után elindult az ukrán infrastruktúrát érő támadások sorozata.

– Nem hiszem, hogy a Lepoard 1-esek átadásával a németek közvetlen háborúba sodródnának – jegyezte meg Somkuti. – Az orosz nyilatkozatok alapján ez akkor következne be, ha olyan eszközöket szállítanának nagy tömegben, ami rosszul érintené az orosz terveket: például légvédelmi eszközöket vagy százas nagyságrendben modern harckocsikat, vagy megjelennének közvetlen harcolóként is – ez a lengyelekre is vonatkozik.

A Leopard 1-esek átadása nem csökkenti a német haderő harcértékét, mivel többségüket már húsz éve kivonták a forgalomból, s gyakorlatilag rossz körülmények közt álltak, azaz a felújításuk is időt vesz majd igénybe. Ez is oka annak, hogy csak harmincat ígértek nyárra, ami kevesebb, mint egy harkocsizászlóalj.

– Engem meglepne, ha ez a háború áthúzódna jövő évre, amikor a legtöbb megérkezhet a beígért 178 harckocsiból – tette hozzá a hadtörténész.