Saját fegyvere lőtt agyon egy Darwin-díjas brazilt az MRI-ben

A negyvenéves ügyvéd, Leandro Mathias de Novaes édesanyját vitte egy MRI-vizsgálatra São Paulóban január 16-án, és bár hiába szóltak neki, hogy váljon meg minden fémtárgyától, beleértve fegyverétől, nem tette meg – a fegyver végül el is sült, és halálosan megsebesítette de Novaest, írja a Mirror.

Az MRI-szkenner mágnese kirántotta a fegyvert a férfi övéről, majd el is sült, a férfit a gyomrán találta el. Azonnal kórházba szállították, ahol három hétig feküdt kritikus állapotban, majd február 6-án halt meg.

Az orvosok elmondták, az édesanyát és negyvenéves fiát is tájékoztatták arról, hogy a vizsgálószobába ne vigyenek be fémtárgyat. Egy papírt is aláírtak, amin a követendő biztonsági protokoll volt, de a férfi elhallgatta, hogy fegyver van nála. A vizsgálatok kiderítették, a férfinak volt fegyvertartási engedélye.

A férfi Instagram-profilja nem nyilvános, a DailyMail viszont kiemeli, hogy a férfi a többször osztott meg fegyverpárti nézeteket.