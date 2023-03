Extra :: 2023. március 13. 08:44 ::

Rendhagyó pizzák - Heti progresszió (CLXXI. rész)

Folytatódik heti rovatunk az elmúlt időszak újdonságaival és furcsaságaival. A hetiprogresszio@protonmail.com-ra küldött anyagokat ezúton is mindenkinek köszönöm, továbbra is várom őket! Vágjunk is bele!

3. Meglehetősen érdekes fejtegetésbe Meglehetősen érdekes fejtegetésbe kezdett a minden bizonnyal valamiféle elmezavarral küszködő Hillary Clinton az MSNBC "Morning Joe" című műsorában. Szerinte a nők és a gyerekek a klímaváltozás legfőbb áldozatai (a férfiak biztos nem érzékelik a negatív tendenciákat, vagy nem tudom), illetve az ukrajnai háborút is ők szenvedik meg a legjobban, nyilván a mindkét oldalon legyilkolt férfi katonák nem tartoznak nála a "szenvedő" kategóriába.



Hillary Clinton megint bolygót tévesztett (fotó: MSNBC/Morning Joe)

Beszélt még egyéb dolgokról is, demokratához méltóan pedig általános "tanácsokkal" látta el a nőket, főként olyanokkal, amelyek még közhelyeknek sem eléggé jók, de dicsérte például az ukrán "first ladyt", Olena Zelenskát is, amiért "körbeutazza a világot és kiáll hazájáért, a legsebezhetőbbek érdekeiért". Arról viszont már nem beszélt, hogyan és miként vált háborús hadszíntérre Ukrajna, millióknak okozva ezzel tényleges szenvedést.

2. Megszokhattuk már, hogy a különböző globális divatbemutatók egyfajta katalizátorként működnek, ha a haladásról beszélünk. A párizsi divathéten a Boston Dynamics elhíresült robotkutyái alkottak, ugyanis az egyik modell táskáját ellopták, egy másikról pedig lehúzták a kabátot – persze mindezt Megszokhattuk már, hogy a különböző globális divatbemutatók egyfajta katalizátorként működnek, ha a haladásról beszélünk. A párizsi divathéten a Boston Dynamics elhíresült robotkutyái alkottak, ugyanis az egyik modell táskáját ellopták, egy másikról pedig lehúzták a kabátot – persze mindezt megrendezték



Lopnak és vetkőztetnek is. Nem csak munkahelyeket vesznek majd el a robotok (fotó: Boston Dynamics)

Ezek szerint robotok nemcsak munkaerőt tudnak helyettesíteni a jövőben, de mondjuk feketéket is (ha már tolvajlásról van szó), vagy éppen férfiakat, mert az LMBTQ-propaganda miatt egyre kevesebb akar nőről lesegíteni kabátot? Érdekes irányvonal.

1. Piaci rés, vagy inkább izzadtságszagú, kellemetlen teperés a hatalomnál? Valószínűleg mindkettő, legalábbis az Piaci rés, vagy inkább izzadtságszagú, kellemetlen teperés a hatalomnál? Valószínűleg mindkettő, legalábbis az Orbán Viktor-pizza esetében bizonyosan.

A magyar miniszterelnök március 15-én nem Budapesten, hanem Kiskőrösön tart beszédet, az egyik helyi pizzéria pedig üzleti lehetőséget látott az eseményben. Bizony, a PizzaPhone Pizzéria megalkotta az Orbán Viktor-pizzát, amely a BBQ, mézes alap, a csirkemellcsíkok vagy éppen a sajt mellett még narancskarikákat is tartalmaz. A nem mindennapi étel viszont csak limitált ideig lesz kapható, egészen pontosan március 12. és március 19. között.



Mondjuk finom feltéteket sikerült rárakni, a média meg ráharapott, szóval bejött az ötlet (forrás: Beregszászi étterem Hajdúböszörmény)

Amúgy nem csak Orbán Viktor, de az orosz elnök, Vlagyimir Putyin is hódító útjára indult a pizzériákban. Ha valaki "Putyin kedvence" pizzára éhezik, Hajdúböszörményig kell utaznia, ahol a Beregszászi Étterem és Rendezvényház kínálatában találja az ételt. A pizza tejfölös alappal készül, feltétként pedig sonka, csülök, bacon, juhtúró és füstölt sajt díszíti az "orosz elnök kedvencét", ám azt nem tudni még, Putyin mikor ugrik le Hajdúböszörményre pizzázni egyet.

Én ezúton köszönöm meg a mai figyelmet minden kedves olvasónknak, a Heti progresszió hamarosan tovább folytatódik.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info