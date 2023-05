Extra :: 2023. május 2. 19:40 ::

Íme a létszámkülönbség a Mi Hazánk és a ballibek majálisán

Íme a létszámkülönbség a Mi Hazánk és az MSZP, valamint a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat majálisán - írja Facebook-oldalán Novák Előd, a Mi Hazánk rendezvényekért is felelős alelnöke.

Az MSZP elnöke (piros pólóban és sapkában) és Jámbor András párbeszédes országgyűlési képviselő előadását néhány tucatnyian hallgatták, a 150 éves Budapest jubileumi majálisán az aszfaltozott Városháza „parkban” még a koncertek alatt is legfeljebb néhány száz fő volt jelen, miközben a Mi Hazánk Mozgalom Bikás parki majálisán nagyságrendileg többen, több ezren. Ez azt is mutatja, hogy a fiatalok körében már a Medián szerint is legnépszerűbb párttá vált Mi Hazánk Budapesten is egyre nagyobb támogatottsággal rendelkezik - írja Novák Előd a fényképek mellé.