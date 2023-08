Extra :: 2023. augusztus 12. 13:01 ::

Seprű újragondolva - Heti progresszió (CXCII. rész)

Soron következő Heti progressziónkban a reklámoké és a modern művészeté lesz a főszerep, utóbbi igen meghökkentő és abszolút a rovatba illő „termékeket” volt képes kiokádni magából. Olvasóinknak ezúton is köszönöm a tetemes mennyiségű anyagot, a hetiprogresszio@protonmail.com továbbra is a rovat tartalmának első számú otthona. Nem is húzom tovább az időt, vágjunk hát bele!

3. Az alábbi képeket olvasónk készítette egy pécsi Tescóban, azon belül is a ruhaosztályon. Az F&F (Florence and Fred) a bolthálózat kvázi saját ruhamárkája, amely a saját ár-érték kategóriájában kifejezetten jó márkának számít, legalábbis szerintem. Olvasónk a kínálatot bemutató összes képet lefotózta, ezekből hoztam most ízelítőt a rovatba. Igen, fehér ember egyik képen sem szerepelt, mármint egyiken sem a kiállított darabok közül. Mondjuk 2023-ban nincs mit meglepődni ezen.



Igazából bárhol lehetnénk a világon

2. Igazából a fene tudja, hogy mi ez, de a korszak a látottak alapján úgy gondolom, eléggé egyértelmű. Ezt a két képet is egy kedves olvasónk lőtte, nevezetesen Szombathely egyik legnépszerűbb szórakozóhelyén. Akinek van tippje, hogy ez mégis mi a fene lehet – természetesen a nyilvánvalón túl, nyugodtan ossza meg másokkal is a gondolatát.



Várom akkor a tippeket!

1. A „modern művészet” kategóriájába esik a használati tárgyak olyan jellegű megreformálása is, mely egyrészt szenzációhajhászáson kívül másra nem alkalmas és/vagy nyíltan provokál – persze kivétel nélkül a kereszténységet és a hagyományos értékeket.



"Újraértelmezzük" a tárgyakat, vagy mi a csoda (forrás: designboom.com)

Így esett meg, hogy Neil Nenner és Avihai Mizrahi új életet lehelt egy „népszerűtlen”, mindennapi tárgyba, a seprűbe. Az alkotók a „byson” kollekcióval ezekhez a mindennapi tárgyakhoz fűződő viszonyunkat akarják újraértelmezni, úgy, hogy „exkluzív” tárgyakká alakítják őket (hogy mégis mi a pi*sa exkluzivitás van egy létrában vagy egy maszkban, senki ne kérdezze). Ezzel az újraalkotással egyébként a fogyasztói szemléletet és a hagyományos marketingstratégiákat is ostorozzák az alkotók, jelentsen ez egy seprűventilátor esetében akármit is.

Meglepő módon a tárgyakat a Jerusalem Design Week 2023 elnevezésű rendezvényen mutatták be, itt kapott helyett a seprűvé alakítható kereszt is (vagy fordítva, nézőpont kérdése). Aki kíváncsi rá, a linken keresztül még olvashat némi vállveregetést az alkotók irányába, kedves olvasóink engedelmével ezekkel nem fogok tüzetesebben foglalkozni egy laza nyári estén.

Ja, és persze seprű-Dávid-csillag nem készült.

Ezúton köszönöm meg mindenkinek a kitüntetett figyelmet, híreket vagy saját anyagot, képeket beküldő olvasóinknak pedig a kiemelt aktivitást. Hamarosan ismét jelentkezik a Heti progresszió!

