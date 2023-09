Extra, Videók :: 2023. szeptember 11. 12:11 ::

Az "álmos" Bident egyszerűen leküldte a színpadról a sajtótitkára

Joe Biden amerikai elnök hétfőn Hanoiban kijelentette, hogy országa és Vietnám kapcsolatai új szakaszba léptek. A két ország elsősorban a számítástechnika és a mesterséges intelligencia fejlesztéséről egyezett meg.

A Daily Mail szerint azonban Biden vietnámi sajtótájékoztatója furcsán ért véget. Az elnök sajtótitkára, Karine Jean-Pierre egyszerűen félbeszakította Bident, és az elnök szavába vágva közölte:

Köszönöm mindenkinek, ezzel véget is ért a sajtótájékoztató, köszönöm!

Biden eleinte észre sem vette, hogy a mikrofonját is elnémították, folytatta a beszédet. Ezt követően jazz kezdett szólni a teremben, addigra már az elnök is kapcsolt, és elindult a kijárat felé. A 80 éves elnök még menet közben is válaszolt egy újságírói kérdésre, végül elhagyta a termet.

Biden álmos lehetett, ugyanis korábban arról viccelődött, hogy azt sem tudja, hogy reggel van-e, vagy este, miután az utóbbi napokban a Föld legkülönbözőbb pontjaira kellett utaznia.