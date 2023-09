Érdekességgel lepett meg bennünket egy kedves olvasónk: az oláhok életmódja az 1572 és 1574 között Moldva vajdájaként tevékenykedő III. Rettenetes János idejében - Forgách Ferenc korabeli magyar püspök leírása:



Mindenki a görög hit elkötelezett követője, eddig nem találtak senkit, aki az új hitvallást merné felvenni a büntetés miatt, pedig sok nemzetből való ember hirdeti azt. De inkább csak babonákhoz mint valláshoz kötődnek, mivel mind ők, mind a papjaik általában idióták, alig ismerik még az illír betűket is, amiket használnak; alig van náluk nagyobb bűn, mint amikor valaki a tiltott napokon húst eszik, ezért több, mint fél éven keresztül tartózkodnak minden kövér falattól.

A feleségek elküldése és mások feleségül vétele gyakori dolog, a nem az ő vallásukhoz tartozó emberek megölését vagy gyalázását nem tartják nagy dolognak. A két oláh tartomány szomszédságából adódóan Erdélyben olyan sok van belőlük, hogy a földeknek csaknem harmadrészét foglalják el; de annyira durvák és minden emberitől degeneráltak, hogy semmilyen példamutatás, semmilyen törvény nem civilizálhatja őket.

Semelyik házuk sem jobb, mint a szabad emberek istállói; ugyanazon tető alatt - és abban a kicsiben - több család lakik együtt.

Mindegyikük legfőbb táplálékforrása a nyájból van, legtöbbjük nem kostól kenyeret, különösen nyáron, amikor a legtöbb időt az erdőben töltik, a férfiak és nők a maguk szőtte ruhát hordják; a fehérneműjüket faggyúval kenik be, hogy ne legyenek férgesek, soha le nem veszik őket, ha csak el nem szakadnak: ez az oka annak, hogy a férfiak és nők is faggyúval vagy zsírral kenik be a hajukat; fehér testük van, de büdösek; elkerülnek minden munkát, ha valaki megbetegszik – azt nem másnak, mint a korábbi munkavégzésnek tulajdonítják, még ha sok éve is csinálták.

Emiatt majdnem mindannyian a rablások felé fordultak; ami miatt történt az, hogy elődeink a súlyos bűnök számára külön bíróságot hoztak létre, amelyik évente minden tartományon áthaladva felelősségre vonja őket, ahogyan ez napjainkban is folyik. Amihez a legkevesebb munka kell abból élnek ezernyien, a búzatermesztést, mint fölösleges erőfeszítést, hanyagolják.