Mein Kampf-kötetet "találtak" az izraeliek a Gázai övezetben - Hamász-harcos testén, hadállássá átalakított gyermekszobában

Londonban, 2023. november 11-én több százezres tüntetés volt az izraeli hadseregnek a Gázai övezetben véghezvitt népirtó „hadművelete”, a több mint négyezer (időközben ez a szám mára mintegy hat és fél ezerre nőtt) palesztin gyermek meggyilkolása és a kórházak hazug vádak alapján történt bombázása ellen. Másnap Jaakov Herzog izraeli elnök a BBC-nek fölmutatott egy Mein Kampf-kötetet, állítván, hogy azt a Gázai övezetben elesett Hamasz-harcos testén találták. Halála előtt a „gyilkos terrorista” jegyzetelt cédulát ragasztott Adolf Hitler könyvébe – írja a bbc.com.



Jaakov Herzog fölmutatja a „Gázai övezetben talált” Mein Kampfot (fotó: BBC)

A londoni tömegtüntetést követő napon, november 12-én Laura Kuenssberg, a BBC vezető szerkesztő-riportere meginterjúvolta Jaakov Herzog izraeli államelnököt. Kuenssberg a többi között azt kérdezte az izraeli államfőtől, hogy mi a véleménye a több százezres londoni tüntetésről, s miért van a Gázai övezetben több mint négyezer (az interjú készítése idején még csak ennyi volt – H. J.) halálos gyermekáldozata az izraeli támadásoknak. Herzog legfőbb és megfellebbezhetetlen bizonyítékkén fölmutatta Adolf Hitler Mein Kampf című könyvének arab fordítását.

A csecsemők lefejezéséről szóló állításért már bocsánatot kértek

Már az október 7-én kezdődő Vaskardok hadművelet első napjaiban kiderült, hogy nem volt igaz az a hír, hogy az izraeli településekre behatoló palesztin fegyveresek zsidó csecsemőket, gyermekeket fejeztek le. A hazugságot Joe Biden hivatala beismerte, míg annak terjesztéséből a részét derekasan kivett CNN bocsánatot is kért. (A „Magyar” Televízió és Rádió állandó, szinte már bentlakó hírmagyarázói azonban napokkal a CNN bocsánatkérése után is tényként beszéltek a csecsemők lefejezéséről.)

A Gázai övezet ellen több mint egy hónappal korábban indított irtóhadjárat, a kórházak és a menekülteket befogadó intézmények bombázásának „igazolására” a londoni tüntetés után kellett egy újabb „ütős”, „haszbarás” bizonyíték. N. főhadnagy ekkor talált egy arab nyelvre fordított Mein Kampf-kötetet a Gázai övezetben harcoló egy, a harcokban elesett palesztin testén a Hamász hadállásává átalakított gyermekszobában…

Miért nem fordították héberre a Mein Kampf olvasójának bejegyzését?

Herzog elnök az asztalára előre odatett könyvbe bele is lapozott Adolf Hitler könyvébe, mutatván, hogy a könyv lapjai közé öntapadó, kézírásos jegyzetcédulák vannak beragasztva, valamint a könyv szövegének egyes sorai sárga filctollal vannak kiemelve. Végül mégiscsak kizárólag a legelső oldalak egyikére ráragasztott öntapadó jegyzetcédulánál, illetve az alatta filccel kiemelt szövegrésznél nyitotta ki a könyvet. Márpedig a kézírásos jegyzetcédula és a kiemelt egyáltalán nem szólt „Adolf Hitlernek a zsidók gyűlöletére, a zsidók meggyilkolására és a zsidók lemészárlására vonatkozó ideológiájáról”. A Jediót Áháronot is leközölte a könyv ominózus oldalának a fényképét, s több kommentelő megkérdezte, hogy miért nem fordították héberre a beragasztott jegyzetcédulán olvasható kézírást, illetve az állítólagos Hamasz-harcos által kiemelt szöveget.

Megtaláltuk a fentebb említett BBC-interjú vonatkozó részletének videóját , amelyet lefordítottunk magyarra, az izraeli elnök által fölmutatott Mein Kampf lapjai közé ragasztott jegyzetcédulán, illetve az állítólagos olvasója által kiemelt arab nyelvű szövegrésszel együtt:

Izraeli államfő:

Szeretnék mutatni önnek valami exkluzív dolgot. Ez itt Adolf Hitler arabra fordított könyve, a Mein Kampf. Ez az a könyv, amely a holokausztot eredményezte, s ez az a könyv, amely a II. világháborút eredményezte, Ez az a könyv, amely a németországi választásokon az ő (Adolf Hitler – H. J.) győzelmét, az emberiség legrosszabb szörnyűségét eredményezte, s amely ellen a britek harcoltak. Ezt a könyvet alig néhány nappal ezelőtt találták a Gázai övezet északi részében, a Hamász egyik katonai műveleti bázisává alakított gyerekszobában, az egyik terrorista gyilkos testén. Kiemelte, cédulára kimásolta, s újra meg újra tanulmányozta Adolf Hitlernek a zsidók gyűlöletére, a zsidók meggyilkolására és a zsidók lemészárlására vonatkozó ideológiáját. Ez az igazi háború, amellyel szembenézünk. Nem mondom azt, hogy akik tegnap tüntettek, mindegyikük Hitler (ideológiájának - H. J.) támogatója. Azt viszont mondom, hogy nem értik, miről is szól a Hamász ideológiája, s a tüntetők (akik voltak mintegy 250-300 ezren – H. J.) alapvetően ezt az ideológiát támogatják.

A zsidók lemészárlására vonatkozó jegyzet

A Jediot Áháronot izraeli napilap idején a Mein Kampfról szóló hírhez ki is tette a könyvben talált jegyzetelt cédula, illetve a sárga színnel kiemelt szövegrész fényképét, s ezért megnéztük, hogy azok mennyire szólnak „a zsidók meggyilkolásáról, lemészárlásáról és gyűlöletéről”:

A sárga cédulán kézírással ezek a „holokausztot eredményező” mondatok olvashatók:

Született Braunauban (helyesen: Braunau am Inn-ben – H. J.)

Ezután elköltözött a németországi Passauba.

S ezután elköltöztek Linzbe.

Itt nyugdíjazták az édesapját.



A jegyzetcédula és a könyv kiemelt szövege

De a kiemelt szöveg is a zsidók meggyilkolását szorgalmazza

De nézzük, mit jelölt ki sárga szövegkiemelővel a Mein Kampf számunkra ismeretlen, de valószínűleg nem is létező Gázai övezetbeli olvasója:

Ha majd a Birodalom határa minden németet magában foglal, és ez a terület nem tudja majd élelmezni a lakosait, a nép ínsége csak akkor fogja megadni az erkölcsi jogot arra, hogy idegen területeket vegyünk birtokunkba. Akkor lesz az ekevasból kard, és a háború könnyei megteremtik az utódoknak a mindennapi kenyeret.

Korábban az egyiptomi katonáknál is találtak Mein Kampfot

Az izraeli haszbara-propaganda nem először, s valószínűleg nem is utoljára használja fel Adolf Hitler Mein Kampfját a saját maga elkövette háborús agresszió, népirtás és a megszállás igazolására. Korábban, 1956-ban a Szuezi-csatorna egyiptomi államosítására válaszként, s annak meghiúsítására Nagy-Britannia, Franciaország és Izrael 1956. október 29-én együttes háborút indított a fiatal, Nagy-Britannia igáját nemrégiben levetett Egyiptomi Arab Köztársaság ellen. A mindössze nyolc napig tartó háború után Golda Méir, Izrael akkori külügyminisztere, később miniszterelnöke az ENSZ Közgyűlése előtt elmondott beszédében azt állította, hogy a Sínai-félszeget belsejébe is behatolt izraeli katonák számos egyiptomi katona málhazsákjában megtalálták a Mein Kampf arab fordítását.

Gamál Abd En-Nászer mint a Führer tanítványa

Az izraeli fajgyűlölet egyik leghírhedtebb képviselőjének számító Golda Méir (róla vajon miért nem neveztek el közterületet Budapesten?... – H. J.) az ENSZ Közgyűlése előtt elmondott, fentebb említett beszédében Gamál Abd en-Nászer egyiptomi elnököt „Adolf Hitler tanítványának” nevezte, mint olyant, aki „elhatározta, hogy megsemmisíti Izraelt”. Golda Méirtől származik az a szintén elhíresült mondás, miszerint „aki bírálni merészeli Izrael politikáját, az antiszemita”. Igaz, tőle származik a következő megállapítás is: „Aki nem tud jiddisül, az nem zsidó”…



Gamál Abd En-Nászer A forradalom filozófiája című könyve arabul



Gamál Abd En-Nászer A forradalom filozófiája című könyve héberül

De ha már említettük Gamál Abd En-Nászert, szólnunk kell az országalapító Dávid Ben-Gurionról, a zsidó állam első miniszterelnökéről és hadügyminiszteréről is. Az 1956-os szuezi válság után Ben-Gurion nem Gamál Abd En-Nászert hasonlította Adolf Hitlerhez, hanem az utóbbi könyvét, a Mein Kampfot az egyiptomi elnök 1954-ben megjelent A forradalom filozófiája című könyvéhez. A forradalom filozófiája annyira „veszedelmes ideológiát” terjesztő, „Adolf Hitler tanítványa” írta könyv, hogy héber fordításban már az eredeti, az arab megjelenésének évében, 1954-ben napvilágot látott (s azóta több héber nyelvű kiadást is megért Izraelben) - mégpedig az Izraeli Hadsereg Vezérkara Hírszerző Osztályának kiadásában. Gamál Abd En-Nászer könyve egyébként magyarul is megjelent (Kossuth Kiadó, 1956.)

