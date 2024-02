Extra :: 2024. február 12. 18:31 ::

"Meglepő" könyvajánló - Heti progresszió (CCXIX. rész)

A kivételesen hétfőn jelentkező Heti progressziót ezúttal olvasók által készített képek a nagyvilágból és egy szokásos reklám színesíti majd. Az eddigieknél is több beküldött anyagot ezúton is köszönöm, igyekszem minél több küldeménynek helyet biztosítani a rovatban. A hetiprogresszio@protonmail.com tehát 1000 százalékos fordulaton is tovább pörög. Most pedig lássuk a lényeget!

3. Rendkívül ritka az olyan alkalom, amikor ugyanazt az anyagot – jelen esetben képet – küldi be két különböző olvasónk, most azonban pontosan ez történt Németország két eltérő pontjáról.

Mindezekből azt szűrtem le, hogy az adventi naptár mintájára készült ramadán naptár többek fantáziáját is megmozgatta, habár a folyamatokat nézve egyáltalán nem meglepő, hogy valaki szemfüles módon betömte ezt az üresen tátongó piaci rést.



Ismét egy magányos piaci rést sikerült megtalálni

Az első kép Bajorországban, egy helyi üzletlánc boltjában készült, a másik pedig Rastattban, Baden-Württemberg tartományban az ottani Kauflandban. A fotók pár nap különbséggel készültek, a Rastattból jelentkező olvasónk pedig saját elmondása szerint 2015 óta él az országban, "de Németország még így is meg tudja lepni". Van egy olyan érzésem, hogy ezt még sokszor elmondhatja majd a jövőben.

Mivel a kapitalizmus mindig a profit maximalizálására törekszik, így egyértelmű, hogy az adott termékre komoly felvevőpiac van az országban, nyilván ezzel legtöbb olvasónk tisztában is van.

2. Maradunk Bajorországban, egy kis antifasiszta színvallással színesítjük a repertoárt. Ez a tény sem újdonság – habár léteznek Izrael-ellenes antifasiszták is, ők azok, akik botor módon horogkereszttel szokták azonosítani a zsidó államot – de a túlnyomó részük így is a zsidóság bűvkörében él.

A matrica legalább kellően nyílt, és ha már ramadán naptár, akkor a termék célközönsége igazán elláthatná a bajukat ezeknek a "derék antifáknak", ha már Európa úgyis képtelen rá.



Összenő, ami összetartozik

1. A végén pedig nyilván nem maradunk reklám nélkül. Jómagam is minden második, a hírfolyamomban felbukkanó könyvajánlón látom, hogy a sokadik bőrt húzzák le a "szokásos táboros témáról", az "elementáris erejű Exodus" azonban lapot húzott a 19-re, és az "új honfoglalásról" mesél egy történetet "300 árva zsidó gyerekkel" a fedélzeten (ettől függetlenül természetesen a holokausztot is érinti).

A szokásos sallangokon túl a regény rávilágít arra is, hogy az egységes zsidóságról szóló elképzelés csupán "ábránd", amely érdekes megközelítés is lehet, azonban egyáltalán nem véletlen, hogy ez a "20. századi klasszikus" pont most, az újabb háború idején került újranyomásra.

A kötetben tehát "az új zsidó nemzet összekovácsolódását" követhetjük nyomon, újra eszünkbe juttatva a hatmillió dolláros kérdést: ha egy új országban összekovácsolódott a zsidó nemzet, akkor miért maradt annyi belőlük Izraelen kívül is?



Biztosan "véletlen", hogy pont most sikerült újra kiadni a művet

Ezzel a nyugtalanító gondolattal búcsúzom kedves olvasóinktól a legközelebbi Heti progresszióig.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info