Extra, Sport :: 2024. április 2. 12:20 ::

Az Adidasnak nem tetszett a német szurkolók kreativitása

Amint arról beszámoltunk, egyes német szurkolók az Adidas honlapján készültek egyedi tervezésű német válogatott mezt rendelni, mert ha az LMBTQ-propagandának helyen van a stadionokban, és egyébként is borzalmas a német csapat idegenbeli meze (rózsaszín), akkor engedtessék meg, hogy mások így fejezzék ki meggyőződésüket. Nem meglepő, az Adidas nem engedte.

- A német válogatott meze miatt alakult ki élénk vita, miután az Adidas bemutatta az új stílusú mezszámait. A közvélemény ugyanis gyorsan felfedezte, hogy a 44-es szám túlságosan hasonlítana a náci párt tagjainak védelmére létrehozott félkatonai szervezet, vagyis az SS jelképére. A nürnbergi perben az SS-t bűnszervezetként tartották nyilván, így betiltották, akárcsak a jelképeit is - szörnyülködik a rangado.24.hu.

- Megelőzve a közfelháborodást, az Adidas drasztikus lépésre szánta el magát: nem árusítja a meznek semmilyen személyre szabott verzióját. Az Eb-n egyébként ezzel nem lehet baj, mivel a tornán fixen 1 és 23 közötti számok lehetnek csak - közlik a megnyugtató bejelentést.

Hozzáfűzték még azt is, hogy "nincs könnyű helyzetben az Adidas", hiszen a német válogatott rózsaszín mezét is "sok kritika érte", nem is értjük, mért...

Mindenesetre reméljük, ha már az Adidas nem készíti el a 44-es mezszámmal ellátott Adolfo feliratú mezeket, akkor a német szurkolók megoldják másképpen. Például úgy, hogy szám és név nélküli mezeket vásárolnak, és más helyen nyomatják rá a zsidó-liberális diktatúrának nem tetsző szöveget.

Henney Viktor - Kuruc.info