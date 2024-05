Extra :: 2024. május 4. 23:15 ::

Kik és miért akarják likvidálni a TikTokot? Kiegészítés Toroczkai László videójához

Nemrég Toroczkai László rövid TikTok-videóban reagált a TikTok betiltását célzó nyugati törekvésekre. Szerinte „a TikTokot valójában azért akarják betiltani (az USA-ban és rövidesen várhatóan az EU-ban is), mert a mögötte álló tulajdonosok nem tartoznak ahhoz az euroatlanti pénzügyi-gazdasági körhöz, amely irányítani akarja az emberek gondolkodását, és ezáltal befolyásolni tudja a választásokat.”

Az alábbiakban ezt az ominózus „euroatlanti pénzügyi-gazdasági kört” veszem górcső alá exkluzív források és referenciák alapján, hogy lehetőleg mindenki számára egyértelművé váljon, adott esetben kiket is takar ez a politikailag korrekt megnevezés, és ezek miért is acsarkodnak ilyen veszettül a TikTokra.

Előbb azonban néhány technikai jellegű információ a TikTok körül zajló globális erőpróba tétjének megértéséhez.

Jelenleg a világ tíz vezető közösségi médiafelületének rangsora a látogatottságuk alapján így alakul: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Snapchat, Twitter (X), Twitch.

Önmagában a látogatottság persze nem teljesen mérvadó, mert e tekintetben a Twitter/X ugyan csak a 9. helyen áll, de Nyugaton és főleg az USA-ban messze a legbefolyásosabb mind közül mint a közvélemény befolyásolásában döntő szerepet játszó potentátok (politikusok, celebek, influenszerek stb.) kedvenc platformja.

Köztudomásúlag a Facebook/Instagram és a YouTube amerikai zsidók tulajdonában van. Elon Musk ugyan nem fajzsidó, de amikor a zsidók által zsigerileg ellenzett szólásszabadság elvi támogatása és a zsidók által antiszemita összeesküvés-elméletnek minősített „nagy népességcsere” (pillanatnyi felindulásból elkövetett) hitelesítése miatt az ADL amerikai zsidó gondolatrendőrség az antiszemitizmus támogatásával vádolta és hirdetői bojkottal fenyegette, láthatóan annyira berezelt, hogy nemcsak Izraelbe és Auschwitzba zarándokolt el tesuvára, hanem ugyanazzal a lendülettel önmagát is „törekvően” zsidónak és procionistának nyilvánította.



Muskot körülmetélik az izraeli állampolgársághoz, hogy visszacsalogassa a hirdetőket a Twitterre. Ez a fityma milliókat kóstál

Ráadásként pedig elkezdte kipurgálni a Twitterről az antiszemita vagy a zsidók által annak tartott tartalmakat. Ennek a politikai tisztogatásnak esett – sokak mellett – áldozatául korszakunk két leghatékonyabb és legüldözöttebb tényleges antiszemitája, az amerikai Andrew Anglin (The Daily Stormer) és a francia Boris Le Lay (Démocratie participative) is, pusztán a hírnevük miatt, mert a gyakorlatban egyikük sem sértette meg a Twitter szabályait.



Nem a Twitter került 44 milliárdba, hanem a zsidóhatalom visszaállítása a szólásszabadság fölött

A leglátogatottabb és legbefolyásosabb közösségi médiafelületek tehát zsidók vagy zsidócsahosok tulajdonában vannak, a TikTok kivételével, amely – legalábbis névleg(1) – egy kínai magán-állami vegyesvállalat tulajdona. És itt kezdődnek a gondjai.

Mindjárt azzal, hogy kínaiként megtörte zsidó riválisainak korábbi monopolhelyzetét a legfiatalabb korosztály informálása és befolyásolása terén. A nyugati média ajvékol is rendesen miatta, palástolni sem próbálva az aggodalmát.

Szüntelen zsidópropagandával tömni a társadalom egészét – ez teljesen kóser. Elveszíteni az információkontrollt a társadalom egyik szegmense felett – ez már tréfli.

Az amerikai (13-17 éves) tinédzserek körében a TikTok a második helyen áll a YouTube mögött.(2)

A tágabb értelemben vett gyermekek (4-18 évesek) kategóriájában azonban a TikTok messze a legnépszerűbb interaktív közösségi médiaplatform. (3) Jelenleg már a TikTok a világ legtöbbször letöltött iPhone-applikációja.(4)

A TikTok immár felülmúlja népszerűségben a Google-t is.(5)

A gyerekek és fiatal felnőttek körében a TikTok megelőzte a Google-t látogatottság tekintetében.(6)

A brit (12-15 éves) tinédzserek körében a TikTok a legkedveltebb információforrás.(7)

A különböző internetes applikációk használata tekintetében a TikTok „összezúzta” a YouTube-ot a kisebb és nagyobb gyerekek mezőnyében.(8)

A legfiatalabb francia nemzedék immár inkább a TikTokot használja videók nézésére a YouTube helyett.(9)

Miért ennyire veszélyes a kínai közösségi hálózat a német fiatalokra nézve.(10)

A legfiatalabb németek nemzedéke „maximálisan cikinek” találja Scholzot és társait a TikTokon.(11)

A TikToknak is köszönhető, hogy a fiatal németek ennyire szeretik az AfD-t.(12)

„Veszélyes” új tendencia, hogy az olasz fiatalok a TikTokon szerzik be az ismereteiket.(13)

„Miközben egyre nehezebbnek tűnik, hogy a Facebook vagy az Instagram tartalma jelentős hatást érjen el szponzorált hirdetésekbe való befektetés nélkül, a TikTok az organikus tartalmak igazi oázisa, mert amikor a TikTok-tartalom sikeressé válik, a felhasználók nemcsak megosztják, hanem másolják is. Ily módon a „trendek” fénysebességgel terjednek vírusként.”(14)

Éppen ez utóbbi különleges képessége okozhatja a TikTok „vesztét” a nyugati kamudemokráciákban, konkrétan a gázai zsidó-palesztin konfliktus megítélése kapcsán. E tekintetben ugyanis elsöprő fölény alakult ki a palesztinokkal szimpatizáló és szolidarizáló tartalmak javára az Izraelt támogató tartalmakkal szemben.

A Financial Times számára ez azért „gondolatébresztő”, mert a TikTokéhoz hasonló célközönséget vonzó Instagramon háromszor annyi az Izrael-párti poszt, mint a TikTokon.(15) A jelek szerint annyira azért nem ébredt fel az (ál)naiv cikkíró gondolata, hogy ok-okozati összefüggést fedezzen fel egyrészt az előbbi tény, másrészt Mark Zuckerberg Instagram-góré faji identitása és az általa alkalmazott forgalomgeneráló algoritmusok között.

Mindenesetre a gázai népirtás nyomán a TikTokon kibontakozó Izrael-ellenesség érthető módon rendkívül bosszantja és frusztrálja a zsidókat és sábeszgoj politikai sameszaikat egyaránt.

Jonathan Greenblatt, az Amerikai Rágalmazásellenes, azaz Gojrágalmazó Liga (ADL) főkápója szerint a TikTok a fiatalok számára egy feltuningolt al-Dzsazíra, amely kitágítja és felerősíti az antiszemitizmust

A TikTok-probléma a republikánus elnökjelöltek kampányában is teret nyert. Az ultracionista háborús héja Nikki Haley, Trump volt ENSZ-nagykövete a TikTok betiltása mellett agitál, teljesen tudományos alapon arról győzködve hallgatóságát, hogy aki naponta 30 percig tiktokozik, annak az antiszemitizmusa és Hamász-pártisága 17 százalékkal növekszik



A Haley által idézett statisztika fajilag teljesen kóser forrása egy bizonyos Goldbloom egyenesen Tel-Avivból, aki szerint napi fél óra a TikTokon 17 százalékkal növeli annak az esélyét, hogy az illető antiszemita vagy Izrael-ellenes nézeteket vall (míg az Instagramon 6 százalék, a Twitteren pedig 2 százalék ugyanennek az esélye)

Goldbloom kiköpött hasonmása és az egyetemes filmtörténet egyik leggusztustalanabb ripacsa, Borat-Cohen igazi örömhírrel szolgál a világ szabadságszerető nemzetei számára, amikor tudatja velük, hogy „a TikTok éppen most teremti meg a legnagyobb antiszemita mozgalmat a nácik óta”.(16)

Hallelúja és Heil Hitler!



Amikor zsidók gúnyolódnak fehér szegényeken, az teljesen rendben van. Amikor fehérek gúnyolódnak gazdag zsidókon, akkor ez utóbbiak konferenciát tartanak a fehérek megfélemlítésére



Az észak-amerikai zsidók csúcsszerve kiadja az ukázt az amerikai nép csúcsszervének: „Azt akarjuk, hogy a Kongresszus közölje a TikTokkal, hogy kitelt az ideje. Végeztünk a hazugságokkal, amelyeket a platform terjeszt a zsidó népről és Izraelről. Intézkedjenek azonnal!”



A The Jerusalem Post izraeli újság megerősíti, hogy az amerikai Kongresszus engedelmesen meg fogja szavazni a TikTok betiltását



A The Wall Street Journal, az amerikai üzleti körök orgánuma szerint a Hamász októberi támadása és nyomában a gázai konfliktus fordulópontot jelentett a TikTok ellen már Trump alatt megkezdett politikai nyomásgyakorlásban, mert azok, akik addig nem foglaltak állást, aggódni kezdtek, hogy a platformon közzétett videók antiszemita módon ábrázolják Izraelt



Jake Shields ötszörös világbajnok harcművész, Twitter-influenszer: „A TikTokon tízszer annyi palesztinpárti tartalom van, mint amennyi Izrael-párti. Ezért kell betiltani, nem pedig azért, mert kínai tulajdonban van”



Tim Pool független politikai kommentátor, szociálliberális youtuber: „A TikTokot valószínűleg azért tiltják be, mert megengedett Izrael-ellenes posztokat, és a mély állam nem tudta kontrollálni.” Nick Fuentes politikai kommentátor, az America First (groyper) mozgalom „keresztény nacionalista” vezéralakja: „A TikTok egy szórakoztató termék és működik. Miért tiltják be? Izrael és a zsidók miatt”



Pete Ricketts republikánus szenátor, a TikTok elleni kampány egyik főkolomposa elárulja, hogy az amerikai kormány azért akarja betiltani a TikTokot, mert a palesztinbarát és Hamász-videóinak nagyobb a hatósugaruk, mint a tíz vezető amerikai hírportálnak összesen

Bummm! Ebből tényleg gáz lesz. A végén még szó szerint is.



Miután a gojoknál kezd leesni a tantusz, hogy a TikTok elleni rendszerszintű boszorkányüldözés valójában kiknek a műve, az illetékes állandó gyanúsítottak sietve biztosítják őket róla, hogy nekik aztán semmi közük az egészhez, és eszükbe sem jut lenyúlni a TikTokot, aki pedig mást mond, az konteóhívő és a demokrácia ellensége, tehát jobban teszi, ha kussol

Mivel a zsidók Schopenhauer élő cáfolataiként nem a hazugság, hanem az igazmondás nagymesterei, semmi okunk sincs, hogy kételkedjünk Yair Rosenberg gázlángozásában, amelynek a fajtárs Jeffrey Goldberg volt izraeli börtönőr (ez nem vicc!) által főszerkesztett The Atlantic patinás amerikai magazin ad teret, hogy még hitelesebb legyen a dolog.



Most, hogy a gojok megnyugodhattak, hogy a zsidók nem piszkos anyagi érdekből fenekednek a TikTokra, már csak bagatell mínuszos hír, hogy egy bizonyos Bobby Kotick kivetette rá a hálóját

Noha az illető életrajzából a Wikipedia moheljei gondosan kimetszették a faji származásra történő szokásos utalásokat (vö. early life), más források alapján kiderült, amit a póneme az első pillantásra sugallt, hogy mit ad Jahve, történetesen ő is az egyik kiválasztottja. Történetesen.



Végül pedig egy másik zsidó barátilag arra figyelmezteti Muskot, hogy a TikTok után a Twitter is sorra fog kerülni. Musk egy felkiáltójellel nyugtázza, hogy vette az adást



Úgy látszik, a zsidók elvárásaihoz képest nem hunyászkodott meg eléggé, és sztahanovista sábeszgoj létére sem kerülheti el a sorsát

Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy a TikTokon sem teljes a szólás szabadsága. Amikor például a gázai gojirtás kapcsán a tiktokerek felfedezték Oszáma bin Láden egyik 2002-ből datálódó levelét(17) a The Guardian angol baloldali lap honlapján, és az elkezdett vírusként terjedni közöttük, a TikTok „agresszíven” eltávolította a vele foglalkozó videókat(18), majd ugyanezt tette az angol lap is – „éljen a szólásszabadság” jeligére.(19)

Herzog izraeli államelnök sürgősen magához rendelte rapportra a TikTok amerikai és európai régiós csúcsvezetőit, akik „példákat kaptak a platformra feltöltött, gyűlölettel teli összeesküvés-elméletekről és hamis információkról, többek között az október 7-i barbár támadással kapcsolatban, valamint sokkoló és szemléletes tartalmakról, kifejezetten antiszemita kifejezésekről és narratívákról, a holokauszt tagadásáról és megvetéséről és sok másról”. Ezen túlmenően szigorú letolásban részesültek, mert a platform zsidó alkalmazottjai az október 7-i Hamász-támadás óta egyre mérgezőbb munkahelyi légkörrel szembesülnek, amely odáig fajult, hogy a saját kollégáik szabadon hangoztathatják antiszemita és Izrael-ellenes nézeteiket, és a TikTok 40 ezer antiszemita moderátora lehetővé tette ugyanilyen tartalmak elburjánzását.(20)

Ezek után teljesen érthető, hogy szó sem lehet róla, hogy gojok ellenőrizzék a közbeszédet a saját országaikban, mert ha ne adj’ Jahve elkezdenek szabadon beszélni lúdtalpas „Jahve-csapásaikról”, az 3000 éve végül mindig kiűzetést vagy pogromot eredményez ez utóbbiak számára. Márpedig ugyanazon okok törvényszerűen ugyanazon következményekhez vezetnek. A TikToknak tehát vesznie kell!

Ennyit a Toroczkai László által említett dodonai „euroatlanti pénzügyi-gazdasági kör” valódi identitásáról.

Jegyzetek:

(1) A TikTok kínai anyavállalata részvényeinek 60 százaléka külföldi, főleg amerikai (többnyire zsidó, pl. BlackRock) befektetők kezében van, de a vétójogot biztosító aranyrészvény a kínai államé. Vö. US policymakers are turning up the heat on TikTok, ft.com, 2023.12.21.

(2) Teens, social media and technology 2023, pewresearch.org

(3) New report shows TikTok usage is rising among teen users, socialmediatoday.com, 2024.01.25.

(4) Tik Tok, currently the world’s most downloaded iPhone app, under fire over lack of privacy settings, scmp.com, 2018.05.28.

(5) Tik Tok surpasses Google as most popular website of the year, new data suggests, nbcnews.com, 2021.12.22.

(6) Teens now turn to TikTok more than Goofle, edsurge.com, 2022.09.14.

(7) TikTok most popular source for news among teeens, itv.com, 2023. 07.20.

(8) TikTok is crushing YouTube in annual studí of kids’ and teens’ app usage, techcrunch.com, 2023.02.07.

(9) Près de 40% de la génération Z préfère effectuer des recherches sur Tiktok, developpez.com, 2022.07.15.

(10) Wie eine chinesische App deutsche Jugendliche und Werber begeistert, handelsblatt.com, 2019.02.27.

(11) Gen Z findet Scholz und Co. auf TikTok „maximal cringe“, fr.de, 2024.04.26.

(12) Junge Deutschen lieben die AfD – auch dank TikTok, 20min.ch, 2024.04.28.

(13) I giovani si informano su TikTok: i pericoli della nuova tendenza, agendadigitale.eu, 2022.09.23.

(14) TikTok, le réseau social tendance qui mérite votre attention pour séduire les jeunes, imrsiv.fr, 2021.12.01.

(15) Id. cikk, ft.com, 2023.12.21.

(16) Sacha Baron Cohen tells TikTok it’s creating biggest antisemitic movement since Nazis, timesofisrael.com, 2023.11.17.

(17) Szavait az amerikai népnek címezve, az al-Kaida vezére többek között megállapítja: „Az amerikai nép azt választotta, hogy támogatja a palesztinok izraeli elnyomását, földjük megszállását és bitorlását, valamint a palesztinok folyamatos gyilkolását, kínzását, büntetését és kiűzését; az amerikai nép beleegyezett ebbe és jóváhagyta ezt. Az amerikai népnek lehetősége és választása van arra, hogy elutasítsa kormánya politikáját, sőt, ha akarja, meg is változtassa azt. (…) Az amerikai nép nem lehet ártatlan az amerikaiak és zsidók által ellenünk elkövetett összes bűntettben. (…) A zsidók átvették az irányítást a gazdaságotok felett, így aztán átvették az irányítást a médiátok felett, és most ellenőrzik az életetek minden aspektusát, a szolgáikká téve titeket és a ti költségeteken érve el a céljaikat.” Osama Bin Laden's Letter to America: Transcript in Full, newsweek.com, 2023.11.18

(18) TikTok „aggressively” taking down videos promoting Bin Laden „letter to America”, theguardian.com, 2023.11.16.

(19) UK newspaper removes viral bin Laden letter, france24.com, 2023.11.16.

(20) Herzog meets with TikTok officials amid sharp rise of antisemitic, anti-Israel content on platform, timesofisrael.com, 2024.02.06.

Hep Titusz