Extra, Videók :: 2024. június 19. 11:47 ::

Tarantino: amikor a lábujj visszanyal, avagy egy "cionista szardarabnak" elvették az étvágyát

Quentin Tarantinót nyilván nem kell bemutatni senkinek. Igen, az érdemtelenül túlértékelt amerikai filmrendezőről van szó, aki egy kaptafára készült, sablonos dramaturgiai paneleket (fél óra agyzsibbasztó süketelés, negyedóra groteszk brutalitás, majd ugyanez a minta még háromszor megismételve két órán át) alkalmazó dögunalmas filmjeinek köszönheti népszerűségét.

Azt nyilván kevesebben tudják, hogy Tarantino egy pedofil perverz állat és egy megveszekedett zsidócsahos cionista. Ezek persze szinte kötelező kellékek egy hollywoodi karrierhez, tehát meglepetést nem okoznak Tarantino esetében sem, még ha ő személy szerint a sztahanovisták közé is tartozik a perverzitás és a zsidócsahosság tekintetében. Mindezek miatt legutóbb némi kis kellemetlensége támadt, amelyről a Neokohn is beszámolt „Izrael-ellenes csürhe támadt a békésen ebédelő Quentin Tarantinóra” címmel.

A cikkhez mellékelt videón az látható, amint Tarantino elmenekül egy étteremből, miután egy néger nőszemély számon kéri rajta, hogy „miért egy cionista szardarab”, és megkérdezi tőle, hogy „elmegy-e Izraelbe”. Ezután provokatíve arra kapacitálja, hogy mondja azt, hogy „nigger”, mert ez az amerikai közbeszédben immár teljesen tabusított szó gyakran elhangzik Tarantino filmjeiben a különböző szereplők szájából, de maga Tarantino láthatóan nem volt olyan bátor, hogy most személy szerint ő is elkövesse ezt a „szentségtörést”. Végül pedig az látható, amint a tipikusan „woke” csődület azt skandálja, hogy „szabad Palesztina”. Ennél is érdekesebb azonban, és erről persze hallgatott a Neokohn, hogy néhányan azt kiabálták, hogy „lábujjak”, és egyesek mutogatták is a magukét Tarantinónak a kocsija ablakán keresztül.

Ezek a mosdatlan tramplik ugyanis azért dugják oda a 42-es lábaikat Tarantino orra alá, mert köztudott róla, hogy egy degenerált lábfetisiszta, aki rendszeresen mutogat lábjeleneteket a filmjeiben bármiféle narratív vagy esztétikai cél nélkül.



Tarantino, amint a szenvedélyének hódol egy kb. 6-8 éves (ázsiai) kislánnyal a megöngyilkolt zsidó pedofil és sorozatos szexuális ragadozó Jeffrey Epstein Lolita Express néven elhíresült magánrepülőgépén



Tarantino állítólag 10 ezer dollárt fizetett egy sztriptíztáncosnőnek, hogy addig szopja a lábujjait, amíg azok úgy nem néznek ki, mint egy aszalt szilva



Jobb, mint a p..ci



A zsidó Weinstein fivérek pénzelték az – utolsó kivételével – az összes filmjét. A sorozatos szexuális ragadozó Harvey most éppen egy kaliforniai börtönben morzsolgatja napjait



Tarantino védelmébe vette a zsidó sorozatos szexuális ragadozó Roman Polanskit is, azt állítva, hogy a kiskorúakkal folytatott „közös megegyezéses szex” nem számít nemi erőszaknak, és azt sugallva, hogy a 13 éves lány „akart” szexelni Polanskival



Tarantino felesége egy izraeli énekesnő, aki Tel-Avivban él. Tarantino tavaly októberben a Hamász-akció nyomán felkeresett egy izraeli katonai bázist, hogy erősítse a katonák harci szellemét a gázai genocídiumhoz



„Most már tudjuk, hogy miért lett fehérellenes”, írja egy politikai kommentátor arra a hírre reagálva, hogy Tarantino felesége egy zsidó nő

A legszebb az egészben, hogy valószínűleg a tipikus fehér törzsközönsége inzultálta egy néger nő vezetésével: azok a hollywoodilag elbutított, öngyűlöletre idomított aljafehérek, akik kimondottan élvezik azt látni a filmvásznon, hogy néger gyilkol fehéreket (Django elszabadul) vagy zsidók gyilkolnak „nácikat” (Becstelen brigantyk), vagyis azok, akik önfeledten szórakoznak a saját hülyeségükön. A látvány alapján biztosra vehető, hogy ez a „fehér szemét” (white trash) kategória szopatta meg képletesen a lábujjaival.

Persze kétségtelenül hatásosabb lett volna, ha a woke „csürhe” helyett fehér fajvédő fiatalok vették volna kezelésbe a Becstelen brigantyk baseballütős módszerével, megköszönve neki, hogy a zsidók pénzelte filmjeivel agresszív fehérgyűlöletre uszít. Talán még a lábfetisiszta és pedofil perverzióját is sikerült volna kikúrálni belőle. Egy próbát mindenképpen megért volna…

H. T.