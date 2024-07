Extra, LMBTQP+ :: 2024. július 2. 20:55 ::

Addig csinálják, amíg katasztrófa nem lesz? - A Boeing a woke fojtásában

Az elmúlt időszakban több, Boeing gépekkel kapcsolatos hibákról, sőt, ezekkel összefüggésbe hozható gyanús „öngyilkosságról” is olvashattunk a cég kapcsán, ami azért bárhonnan nézzük, nagyon meredek.

Vajon mi állhat a szó szerinti mélyrepülés mögött? Erről küldött egy rendkívül informatív gyűjtést egy kedves olvasónk, melyet most tolmácsolunk a nagyközönség felé is.

A Boeing egy „progresszív cég”. Diverzitására büszke, előszeretettel alkalmaz kvótákat, de deklaráltan büszke arra is, hogy fogyatékos (!) embereket foglalkoztat egy olyan szektorban, ahová maximális figyelem és fegyelem szükséges, a legapróbb hiba sem engedhető meg.

Ennek fényében kicsit ironikus, hogy a „biztonság” szekció után tör ránk az „egyenlőség, diverzitás” fejezet a cég 2024-re szánt összefoglalójában, minderről bővebben itt olvashatunk. Részletes kimutatás van a nők, férfiak arányáról, foglalkozás szerinti eloszlásról, de természetesen nem hiányozhat az sem, hány százalék „LMBTQ-embert” foglalkoztat a Boeing. Az ideális a 0 lenne, ehelyett ez a szám 14%.

Toleránsék szeretik hirdetni azt is, hogy a velük egyet nem értők rasszisták, ehhez képest ők azok, akik részletes feljegyzéseket vezetnek arról is, milyen a cég rasszelosztása. Ez egyébként önmagában nem probléma, csak az az álszentség, ahogy a témát a közbeszédben kezelik, főleg, hogy rendkívül árulkodók a számok. A lejtmenet és a biztonság csökkenése ellenére még mindig 61,8% a fehér dolgozók aránya (2023), de a cég erősen dolgozik rajta, hogy tönkretegye magát és veszélyeztesse az utasait, ugyanis ez a szám 2020-ban még 68,8% volt, a leépítés tehát sikeres. Messze elmaradva második helyen az ázsiaiak állnak 16,5%-kal, 2020-ban ez az adat 14,2% volt. Bármekkora az igyekezet, a négereknek nem megy ez a műfaj, minden kedvező hátszél ellenére is csak 7 százalékponton állnak, és 3 év alatt csak 1,1%-ot emelkedett az arányuk. Egy ilyen egyszerű statisztikából is gyönyörűen kirajzolódik a rasszok közötti különbség és a liberális lobbi sátáni mivolta, igaz? Egyébiránt külön mutató van arra is, mekkora százalékban emelkedik az etnikai kisebbségek aránya a munkatársak között, még csak leplezni sem próbálják a valódi célokat, de a mellékelt illusztrációkon is „színes” emberek szerepelnek nagy többségben, pedig (még) nem ők alkotják a valódi többséget.

Ha további adatokra kíváncsi az olvasó, vagy jobban el szeretne merülni a Boeing munkatársainak és cégpolitikájának mindennapjaiban, ne legyen rest átböngészni a fentebb linkelt brosúrát.

Ami még ennél is súlyosabb probléma, az az, hogy a cég eltökélt szándéka, hogy minél szélesebb körben alkalmazzon fogyatékosokat is, ami egy repülőgépekkel foglalkozó cég esetében súlyos felelőtlenség, és szintén rendkívül veszélyes. Ez az a helyzet, ahol a túlzott tolerancia a szó szoros értelmében halálesethez, tömegszerencsétlenséghez vezethet, aki pedig ezen a ponton úgy gondolja, mindezt „gyűlöletből” írom, az lapozzon vissza a cikk legelejére, a tények magukért beszélnek. Mindez – vagyis az összefüggés – feltűnt több amerikai médiumnak is, ez a cikk a megállapításokat hitelteleníteni igyekszik, de tételesen felsorolja, kik és hol emelték fel a szavukat a Boeing politikája ellen, érdemes erre is vetni egy pillantást. Jellemző, hogy legfőbb érve a balosoknak az összefüggések ellen az, hogy a kirekesztő jobboldaliak „a társadalom egyik legelesettebb rétegét” hibáztatják a meghibásodások miatt. Nevetséges. (Valamint szemére vetik a Boeingnek az ipar monopolizálását és a túlzott, ellenőrizhetetlen vállalati erőhatalmat is, ebben viszont van igazság.)

Persze a fogyatékosokat sem így nevezi a tolerancia nyelve, neurodiverzitás lett az új kifejezés. Tréningeket szerveznek a munkatársaknak, hogy megtanulják „kezelni” az új környezetet, vagyis tudják kezelni a fogyatékos munkatársak miatt teremtődött új helyzetet, megismerkedjenek a „neurodiverzitással” mint jelenséggel. Ezt követően az Autism at Work program segítségével helyezik el a fogyatékos munkatársakat a cégnél, de akit ennél mélyebben érdekel a téma, itt beleáshatja magát.

Jelen megállapításokkal nem a szellemi fogyatékosokat kívántam bántani vagy „megszégyeníteni”, de teljességgel elfogadhatatlan, hogy egy ilyen irdatlan felelősséggel járó ágazatban oda nem illő embereket foglalkoztassanak, nem beszélve a rasszkvótákról. Alapjáraton a sok országból való toborzás még hasznos is lehetne – amennyiben az a legjobb szakemberek felkutatását célozza meg –, de itt nyilvánvalóan nem erről van szó, hanem egy nettó fehérgyűlöletre épülő, erőszakos átalakításról a vezetőség teljes jóváhagyásával, sőt, irányításával.

Még egyszer nyomatékosítom, hogy egy olyan iparról beszélünk, ahol a szakértelem kiemelten fontos. Mi lesz a következő? Egy szellemi fogyatékos lesz a légi irányító?

A Boeing kálváriájával egy újabb híres, nagy múltú cég hever a woke lábai előtt, de ezek szerint a pusztító gépezetük tényleg nem akar leállni addig, amíg még tényleges tömegszerencsétlenség nem lesz az agymosott politikájuk miatt. Sőt, mivel mindenre van valami hamis „magyarázatuk”, lehet, hogy azután sem állnának le.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info