Extra :: 2024. július 7. 17:09 ::

Mimózalelkű "harcosok” - Heti progresszió (CCXXXIX. rész)

Egy kis belpol, egy visszatérő vendég és egy videójátékkal kapcsolatos hír színesíti a Heti progresszió legújabb részét. Ismételten köszönöm, hogy a nyári uborkaszezonban is ezerrel pörög a hetiprogresszio@kuruc.info, mindenkit csak bátorítani tudok az olvasói közreműködésre.

Vágjunk is bele!

3. Nincs is ingatagabb dolog egy baloldali szövetségnél, a történelem számos alkalommal tanúsította már, hogy az elvtársak egymást is imádják átverni, elárulni. Különösen igaz ez akkor, ha süllyed az a bizonyos hajó, mint ahogy a magyarországi óbaloldal esetében is.

Néhány hónappal ezelőtt a DK, az MSZP és a 0 százalékos Párbeszéd 2026-ig tartó megállapodást kötött az együttműködésről, ám a június 9-én átélt fiaskó után ez nagy valószínűséggel hamarosan felbomlik. Mindezt Komjáthi Imre, az MSZP lemondott társelnöke mondta az ATV-ben. Hasonlóan nyilvánult meg a párbeszédes Szabó Tímea is.



Az MSZP a megszűnés határán (fotó: Komjáthi Imre/Facebook)

„A megállapodás papíron létezik, de a tartalmi elemei miatt, amik fölött elszállt az idő, más lett a politikai helyzet, a gyakorlatban nem tud működni” – fejtette ki Komjáthi, ami azért röhejes, mert az „eljárt felette az idő” valami hosszú idő óta tartó szoros szövetséget feltételez, ami most bomlani látszik, közben egy pár hónapos tiszavirág életű valamiről beszélünk.

2. Visszatérő vendégünket, egyik „kedvenc” üdítőnket üdvözölhetjük újra a rovatban, miután Németországban is lencsevégre kapta egy másik olvasónk a Magyarországra is betolakodott italt.



A visszatérő

Emlékeztetőül: az üdítő a keszthelyi Müllerben (német cég) is tiszteletét tette, ekkor – többek között – ezt írtam róla:

„Amúgy a „Szomjoltóra” (Durstlöscher) keresztelt üdítő készítői elemükben érezhették magukat, hiszen még egy szójátékkal is megtoldották a „rainbow edition”-t. A Durstlöscher főnév eredetileg hímnemű szó, azonban az utána írt :in-nel „nőiesítették” a főnevet, jelezve ezzel, hogy a nem csak egy áthidalható akadály még a nyelvtan terén is (…)”

Nagy segítség ez a magyar és német családoknak!

1. Június 7-én rendhagyó játék debütált a Steamen. A Reissad Studio ultrarealisztikus, testkamerás FPS-játéka már korábban is kapott némi figyelmet, amely tényleg olyan hatást és látványt nyújt, mintha igazi harcokban vennénk részt, természetesen valódinak ható helyszíneken. De a Bodycam nem csak erről vált ismertté.

Mivel a játék népszerű, folyamatosan frissítik az alkotói, legutóbb kapott egy új térképet is, mely „felháborodást” keltett a mimózalelkű játékosok körében, ugyanis a pályán több helyen is graffiti hirdeti a „neonáci eszméket” és a „fehér felsőbbrendűséget”.

A 1488-ról és mögöttes jelentéseiről van szó, de úgy hiszem, olvasóinknak nem kell magyarázni őket, de aki esetleg elakadt volna, azt a GameStar gyorstalpalón felzárkóztatja



Milyen kis gyámoltalanok ezek a lelkesen lövöldöző játékosok. Megijednek pár felirattól (fotó: Steam)

Az ajvékolás hatására a stúdió természetesen eltávolította a feliratokat, illetve hangsúlyozta, hogy a térkép készítésekor külső forrásokból dolgoztak.

„Egyes játékosok felhívták a figyelmünket rá, és sokakhoz hasonlóan nekünk sem volt fogalmunk arról, hogy ez a számsorozat egy szimbólum. Ez ráadásul egy Unreal eszközcsomagból származó graffiti volt, amit nem mi készítettünk. A lehető leggyorsabban kijavítottuk a graffitit, és értesítettük a csomag készítőjét a hibáról” – írták.

„Hiba”. Aha. Akkor ez a sok kis mimózalelkű szerencsétlen, vagy éppen a fejlesztő csapat mit mondana a Black Lives Matter szenny felirataira? Azok is csak hibák, ugye?

Ezzel a költői kérdéssel zárjuk a mai rovatot, jövő héten érkezünk a kerek, 240. résszel.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info