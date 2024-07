Extra, Publicisztika :: 2024. július 21. 23:39 ::

A Telex meséje a drogkereskedelemmel terjedő szélsőjobboldali ideológiákról

Azt tudjuk, hogy a szélsőliberális Telexnél mindenkinek mindenről ugyanaz jut eszébe, ehhez nem ritkán a valóságot is meghajlítják, sőt, hazudnak egy-egy öblöset. Most is ezt tették, amikor olyan állításokat fogalmaztak meg, hogy köztudottan "összefonódott a drogkereskedelem a szélsőjobboldali ideológiákkal". Hogy mi van?

Ennek az egész hülyeségnek az az "alapja", hogy mint írják, az utóbbi időben egyre több helyen bukkannak fel Európában nemzetiszocialista úgynevezett “önkényuralmi jelképekkel” ellátott, vagy éppen a nemzetiszocialista birodalmi sast formázó ecstasy tabletták.



Fotó: Politie Basisteam Kerkrade

Igen részletes cikket szentelnek a jelenségnek, a Vice nevű portálra hivatkozva írják, hogy egy pszichoaktív szerekre specializálódott kutató, Dr. Zoë Dubust arról számolt be az X-en, hogy Hollandia mellett Franciaországban, Svájcban, sőt, Izlandon is felbukkantak a náci sasos ecstasy tabletták. Dubus szerint a bevizsgált tablettáknak változó volt az összetétele és a hatóanyag-tartalma, ami arra enged következtetni, hogy a tablettákat nem csak egy helyen gyártják. Dubus szerint a dolog egyébként nem új keletű, Svájcban már 2019-ben is felbukkantak hasonló tabletták, de a kutató azt állítja, az utóbbi időben ezeknek a gyakorisága Európa-szerte megugrott.

Megállapítják tehát a Telex "oknyomozói", hogy nem elszigetelt esetről van szó, és egy bakugrással máris ott tartanak, hogy világszerte összefonódott a szélsőjobboldali ideológia a drogkereskedelemmel. Hogy e kijelentés mögött az áll-e, hogy éppen ők fogyasztottak valami tudatmódosítót a cikk írása közben, nem tudjuk meg.

De a világszerte terjedő nácizmust olyan történésekkel igyekeznek még alátámasztani, hogy például tavaly májusban egy perui kikötőben a rendőrök 58 kiló kokaint foglaltak le, több mint egymilliárd forint értékben. A drog Hitler felirattal ellátott, horogkeresztes csomagolásba volt csomagolva. A helyi hatóságok szerint a szállítmányt hajón juttatták volna Belgiumba, ahonnan aztán Hollandiába, Franciaroszágba, és Spanyolországba is jutott volna belőle.

A cikk szerzője, Antal Bálint szerint teljesen kézenfekvő lenne a magyarázat, hogy ez az egész összefüggésben van az Európa-szerte előretörő szélsőjobbal. Sőt, többekben felmerült egy szélsőjobboldali droghálózat létezésének ötlete is! De itt nem állnak meg, történelmi oldalról is "alátámasztják" regényszerű kreálmányukat.

Ugyanis szerintük maga Hitler, de a német katonák is fogyasztottak metamfetamint a háború során. Hitler esetében ez meglehetősen ingoványos talajon áll, de a fronton a katonák – csakúgy mint például az amerikaiak – valószínűleg tényleg kaptak ilyen szert. Csakhogy ez a fajta használat és az, hogy például egy rasztahajú véglény rángatózik egy diszkóban, nem hozható párhuzamba, és ebből kiindulva valamiféle szélsőjobboldali hálózatot vizionálni meglehetősen nevetséges. Még a Telex is kénytelen egy félmondattal odaszúrni, hogy lehet, hogy csak sima polgárpukkasztásról van szó. Nem lehet, ez egészen biztos.

Mivel Antal Bálint fantazmagóriájával szemben a szélsőjobboldali réteg, amelyet nevezhetünk többféleképpen, legyen akár nemzetiszocialista, azon belül skinhead szubkultúra, vagy akár csak szimplán nemzeti radikális, Magyarországon és Európában is határozottan elítéli a droghasználatot. A füvezést például az ilyen nemzetiszocialista körökben egyenesen néger szokásnak tartják, de nyilván egy-egy nemzeti koncerten sem találkozik ecstasy tablettákkal a látogató. Az, ha az évek, évtizedek során voltak minimális számban olyanok, akik drogokhoz nyúltak (őket jellemzően saját közegük ki is taszította), nem jelenti azt, hogy ez velejárója lenne. Sőt, ha meghallgatjuk az ilyen zenekarok különböző dalait, nem egyszer halljuk, hogy a drogozás ellen fogalmazzák meg szövegeiket.

Az egyik leghíresebb magyar NS-zenekar, az Archívum például így énekel erről Nem deviancia c. dalában:

"Köztünk nincs helye annak, ki bűnözésből él

aki csak egy ujjal is a drogokhoz ér

erkölcstelen tróger nem állhat közénk

becsületünk jelenti a legnagyobb erényt!"

A szólásszabadság nagyobb "dicsőségére" a szám a legnagyobb videómegosztó portálon, a YouTube-on nem hallgatható meg, hiszen minden feltöltést töröltek, de a Bitschute-on (még) fent van, így olvasóink is meghallgathatják:

De azt is mindenképpen meg kell említeni, hogy pártpolitikai síkon is a szélsőjobboldalinak mondott nemzeti pártok Magyarországon és Európa-szerte is mindig a drogliberalizáció ellen szólaltak fel, ellenezték és ellenzik a mai napig még a fű legálissá tételét is. Magyarországon éppen az az SZDSZ akarta, és most a Kutyapárt akarja legálissá tenni a droghasználatot, tehát pont azok a körök, amelyekből a Telex is származik. Már csak ezért is hiteltelen ez a fejtegetés a Telextől, nem nagyon lepődhetnénk meg, ha szerkesztőségükben találnánk aktív droghasználót...

Henney Viktor – Kuruc.info