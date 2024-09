Extra, Videók :: 2024. szeptember 12. 16:26 ::

Biden Trump-sapkában "segítette" Kamala kampányát egy csatatérállamban

Szeptember 11-én Joe Biden amerikai elnök nem kizárólag az egykori World Trade Center helyén kialakított emlékműnél emlékezett meg a 9/11-es terrortámadás 23. évfordulójáról – ahol egyébként alelnöke, Kamala Harris ismét találkozott a republikánus elnökjelölttel, Donald Trumppal –, hanem a Pennsylvania államban található Shanksville-be is elutazott, aminek közelében az egyik eltérített gépet a terroristáktól visszaszerezni próbáló utasok a harc közben a földbe csapódtak.

Joe Biden ellátogatott a helyi tűzoltóállomásra, ahol pár szót váltott is a helyi tűzoltókkal, többek között egy Trump-sapkát viselő személlyel is, akivel sapkát is cserélt: míg Biden odaadta elnöki baseballsapkáját a tűzoltónak, ő egy rövid ideig a Trump 2024 feliratú sapkáját kölcsönözte oda az elnöknek.

A cserét követően a tűzoltóságon tartózkodó helyiek arra kérték az amerikai elnököt, hogy tegye fel a sapkát, aki kisebb unszolás után ezt végül megtette,

így Joe Bidenről több kép is készült, ahogy mosolyogva egy Trump győzelmét támogató sapkát visel egy csatatérállamban.

Donald Trump csapatának nem is kellett ennél több. A képet kampánystábjának hivatalos X-oldala rögtön megosztotta azzal a felirattal, köszönjük a támogatást, Joe!

Egyébként mielőtt Biden felvette volna a Trump-sapkát – amit egy másik baseballsapkára tett fel egy rövid időre –, a sapkát odaadó tűzoltó arra kérte Bident, hogy írja alá a tőle kapott sapkáját, és viccesen meg is kérdezte, hogy emlékszik-e a nevére, amire az amerikai elnök ironizálva úgy reagált: nem, nem emlékszem a nevemre, hiszen túl öreg vagyok.

A felvételen Joe Biden elkéri a sapkát a tűzoltótól, majd valaki a tömegből azt kiabálja, hogy vegye fel a sapkát. Biden azt mondta, hogy „odáig azért nem merészkedek”, így egy rövid ideig a baseballsapkájára tette azt, amit a jelenlévők megtapsoltak. Az amerikai elnök ezután a Trump Harrisszel folytatott vitáján a republikánus elnökjelölttől elhangzott egyik állítására utalva azt mondta: ne feledjék, senki sem eszik kutyákat és macskákat!

Ugyanakkor a jelenlévők hiába tapsolták meg, és tűnik Biden is elégedettnek a felvételen, a Fehér Ház sajtóosztályának és Kamala Harris demokrata elnökjelöltnek nehéz helyzetet okozott.

A Fehér Ház közleményben magyarázkodott a jelenet miatt. Mint azt a Fehér Ház sajtófőnök-helyettese, Andrew Bates írja közösségi oldalán, az elnök a tűzoltóságon a terrortámadás utáni kétpárti egységéről beszélt, és az ahhoz való visszatérés mellett érvelt. A sapkacserére térve úgy fogalmaz: "gesztusként egy sapkát adott egy Trump-támogatónak, aki ezután azt mondta, ugyanebben a szellemben fel kellene vennie az elnöknek az ő Trump-sapkáját. Rövid ideig viselte".

Az eset egyébként mindössze pár órával az első – és lehet, hogy egyedüli – Trump–Harris-vita után történt, ahol a republikánus elnökjelölt egyszer azt állította, Harris tőle veszi át a terveit, ezért elgondolkodott azon, hogy adnia kéne neki egy MAGA-sapkát.

A város önkéntes tűzoltóságát egyébként később Trump is meglátogatta, ő ugyanakkor nem vett fel semmilyen Harrist támogató ruhadarabot, csak a helyiekkel fotózkodott.

(Index nyomán)